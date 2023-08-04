紡織廠搶攻電動車商機 這2類紡品成新利器

車用、電子科技紡品已成紡纖廠殺出紅海的利器；遠東新（1402）的尼龍66提供給電動車做為充氣囊材質、新纖（1409）的化纖產品打入充電椿供應鏈也進入認證階段、力麗（1444）環保紗出貨給蘋果供應商的比例將再提升、福懋（1434）的輪胎廉布早已是全球品牌輪胎廠的供應商。

遠東新的環保聚酯回收紗從2021起，就與德國馬牌輪胎合作，應用在高階性能車領域。

看好全球電動車、自駕車市場起飛，高附加價值車材產業成長可期，遠東新中國大陸蘇州、無錫廠生產的高值化尼龍66工業絲已切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場，最快今年即可投產。

綠能產業也是遠東新最近積極爭取的客戶源；其中，聚酯已應用在風力發電機葉片上。

2020年，新纖就透露，已開始攻電動車商機，並躋身特斯拉供應鏈。

看好充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料的未來發展潛力，新纖中壢「 UL實驗室」預計年底或明年將以新品認證。

歐洲德國馬牌、米其林、倍耐力，及國內正新、建大，日本Yokohama、Sumitomo，美國固特異、Cooper等車廠，早已是福懋聚酯簾布的客戶。

ESG產品應用，福懋已與正新橡膠、台化共同合作，運用海洋回收廢棄漁網，由台化製成耐隆簾布絲，再由福懋製成輪胎簾布，最後由正新製成自行車胎。

隨著全球電動車市場的快速成長，力麗的 「電子材料事業處」，正與科技廠合作，將力麗的工程塑膠、改質尼龍 研發出可使用在電動車充電樁、車內裝飾配件等車材。據了解，力麗生產的相關電動車材產品已獲認證，將陸續推出。

力麗的環保源液染色纖維Ecoya早已是蘋果供應鏈的一環。現正提供環保回收紡品給更多的科技廠商使用。

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