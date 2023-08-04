全家上半年賺7.01億 EPS達3.14元

全家便利商店（5903）4日公布上半年財報，稅後淨利7.01億，年增33.73%，每股盈餘EPS3.14元。

全家指出，上半年獲利成長，主要受惠於便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點、店數淨增44家，截至六月底總店數達4,182。

另外，轉投資獲利挹注則主要來自於支援本業的全台物流、福比麵包、晉欣食品，以及水平展開的餐飲事業-全家國際餐飲獲利倍增，旗下四品牌總店數為66家。

便利商店本業，差異化鮮食策略奏效，是全家認為助攻整體成長最為關鍵。全家指出，眾多明星品類持續進行品質提升與話題出新，包含Let’s Café、minimore甜點、匠吐司領軍的烘焙麵包、Fami!ce霜淇淋等成功帶動鮮食業績年增2成。

節慶預購則在OMO便利多渠道與獨家商品開發下，業績成長逾3成。Famisuper選品超市新店型持續擴店，輔以外送店取便利服務，帶動單店成長至少2成。

除此之外，全家表示，「全家」會員人數率先突破1,650萬人後，持續創新APP功能強化會員黏著度，上半年瞄準會員痛點領先推出三大差異化功能，一為隨買跨店取「全商品開放共享」，二為「FamiNow鮮食咖啡預定快取」，三為「跨平台包裹貨態查詢」，助力優體驗、增來客、加營收。

展望第三季，全家指出，高溫、暑假、入境觀光旅客等都有助帶動人潮與點燃業績動能。且鮮食、FMC自有新品推陳出新，中元、中秋等節日商機掌握，APP新服務陸續上線，皆可望驅動下半年整體績效。

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