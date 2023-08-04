台航H1每股賺0.74元 全年挑戰逾3.5元

台航（2617）今（4）日公布上半年營收19.66億元、年增8％，營業毛利7.08億元、年增10.86％，稅後淨利3.09億元、EPS為0.74元。台航表示，上半年業績成長主要來自營運船舶數量較去年同期多3艘，加上中油觀塘工業港之拖船全數投入營運。

展望下半年，陽明現金股利7月入帳，預估貢獻台航EPS約1.78元，還有出售兩艘船舶處分利益約2.69億元，貢獻EPS約0.64元，加上多元化經營澎湖輪航行於高雄-馬公，法人估台航今年EPS逾3.5元以上，應可輕鬆達標。

台航上半年營業毛利7.08億元、年增10.86％，營業毛利率36％，與去年同期相當，雖然目前散裝平均運價比起去年上半年低，但按公司散裝船隊租約配置策略，及中油觀塘工業港合約之港勤拖船全數投入營運所帶來的獲利挹注下，毛利率仍維持在一定水準。

此外，上半年台航業外淨支出約1.36億元，較去年同期淨收入減少9.85億元，主要係陽明現金股利收入7.46億元認列時間差異（去年除息日在6月，今年則在7月），加上FED上半年持續升息，利息費用較去年同期增加1.42億元所致。

展望下半年，大陸國務院為提振經濟勢將推出振興方案，可望對原物料需求帶來正面效益，有助散裝運價止跌回升；另外，澎湖輪將於9月初正式取代高齡34歲之台華輪，航行於高雄-馬公之間，藉由多元化經營可望開創獲利。

加上，預估下半年業外收入頗豐，7月陽明現金股利收入入帳，預估貢獻EPS約1.78元，還有出售兩艘船舶處分利益約2.69億元，貢獻EPS約0.64元，法人估台航今年EPS逾3.5元以上，應可輕鬆達標。

由於目前景氣尚未明朗，台航針對下半年是否再訂造新船乙案，仍在審慎評估。

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