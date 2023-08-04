外媒揭「台灣低薪地獄」 他兼4份工追夢

外媒CNA針對「台灣人的低薪問題」做專題報導，影片被轉發到PTT上引起討論，不少台灣網友看完崩潰說，只做一份工根本養不起自己，不打工怎麼生存，台灣是低薪地獄。而影片曝光後也引起外國網友討論，不少人最驚訝的是面對這樣的慘況，幾乎沒人抱怨擺爛，只是更努力的找到方法生存下去。

一名網友昨在PTT上分享，外媒CNA (Channel NewsAsia) 針對「台灣低薪問題」做專題報導，影片中提到，台灣25歲到34歲的人有高達54％的人擁有大學文憑，比美國的51％還高，因此學歷不再是高薪的象徵，很多人大學畢業也無法找到高薪工作，但整體生活成本上漲，很多年輕人的經濟狀況比父母一代還糟。

影片中有許多台灣年輕人分享自己的狀況，一位25歲的台灣男生表示，他的正職工作是在一間新創公司當影片製作，下班後還要兼職做翻譯、洗碗工和外送員，且為了省錢他每天要花3小時桃園台北來回通勤上班，如此才能夠攢錢追夢。

一位33歲的台灣女生則說，大學文憑就是一張A4紙，她念觀光相關的科系，畢業後曾在旅行社工作，但薪水才2萬多，身上有約50萬的學貸壓力，領那樣的薪水根本無法還，所以就離職去新加坡工作還債。回台灣以後，她如今身兼2職，一個月也只賺3萬出頭，每個月基礎花費扣一扣，根本什麼都不剩。

貼文引起台灣網友討論，「低薪地獄」、「台灣就是鬼島」、「物價上漲n倍，薪水拉高是有屁用喔」、「人均GDP贏日韓，薪水日韓的一半」、「經濟最好20年，只是錢都不知道在哪裡」、「 超慘，現在領4萬就是10年前的2萬而已」。

影片下方也吸引不少外國網友討論，不少人驚愕於台灣人的韌性，指出面對這樣悲慘的狀況，卻沒有人抱怨擺爛，只是更努力的找到方法生存下去。「最驚訝的是生活這麼不容易，竟然沒有一個人抱怨」、「看到快哭了，最令人驚愕的是，這些人都很努力打拚，沒有放棄自己的夢想。」

（中時新聞網 何立雯）

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