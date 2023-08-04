價格觸底了？群益這樣看水泥族群

近期水泥市場需求增減仍持續受到氣候因素及資金緊缺等因素所干擾，惟部分地區先前價格已跌至現金成本區域，再跌空間有限；由於目前仍處於傳統需求淡季，短期整體水泥價格走勢仍是以弱勢整理為主。

受高溫降雨加上資金緊缺等因素影響，水泥價格持續回跌：

近期中國水泥價格持續回落，主要降價區域為安徽、山東、湖南及重慶地區，幅度約10-20人民幣／噸。

各地區方面，華東地區水泥價格持續下調。江蘇南京地區水泥價格穩定，雨水氣候減少，下游需求略有提升，企業發貨約七成左右，庫存水準仍處於高位。江西南昌地區水泥價格持穩，受高溫氣候及資金短缺影響，市場需求表現一般，企業仍在進行錯峰生產，惟減產力度小於需求下滑幅度，庫存水準持續偏高。福建福州地區水泥價格下調5-10人民幣／噸，主因水泥需求持續低迷，企業發貨不足五成，庫存偏高導致企業競爭激烈所致。

華南地區方面，水泥價格小幅回落。廣東珠三角地區價格穩定，颱風過後氣候轉佳，加上前期價格已低、廣西水泥進入量有限。廣西貴港地區水泥價格持穩，儘管氣候轉佳，然市場資金不足、工程進度緩慢，水泥需求提升有限，因價格已跌至低點，企業穩價意願強烈。湖北武漢地區水泥價格平穩，受高溫氣候影響，工程施工受限，庫存仍在高位運行。

西南地區水泥價格大致平穩。重慶地區水泥價格下調10-20人民幣／噸，受強降雨氣候影響，工程施工受限，企業發貨降至四成，儘管大部分企業執行錯峰生產，然需求過於疲弱，導致庫存水準仍高。貴州貴陽地區水泥價格平穩，因市場資金緊缺，企業出貨低於四成，企業漲價未能成功。 整體而言，近期水泥市場需求增減仍持續受到氣候因素及資金緊缺等因素所干擾，惟部分地區先前價格已跌至現金成本區域，再跌空間有限；由於目前仍處於傳統需求淡季，短期整體水泥價格走勢仍是以弱勢整理為主。

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