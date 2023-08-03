王品上半年EPS 9.85元 賺贏過去9年

王品集團（2727）受惠兩岸事業群擺脫疫情干擾，加上母親節、端午連假帶動聚餐商機，以及展店效益，Q2寫「最旺淡季」，單季合併營收53.8億元創歷史次高，較Q1歷史新高紀錄微減4.07％，但年增52.74％。2023年Q2稅後淨利3.6億元，較2022年同期虧損2.2億元，今年「加倍奉還」年增261.95％；單季EPS 4.84元，比2022年同期增長7.8元，也是自2012年上市後，Q2單季最佳表現。

王品2023年H1合併營收為109.9億元、年增33.97％，稅後淨利7.4億元，較2022年同期虧損1億元，增長超過8倍，年增836.68％，EPS 9.85元，上半年EPS高於過去9年全年獲利。「加倍奉還」的營收和獲利，超越法人預估，證明過去幾年經營策略調整成功。

展望Q3，暑假檔期向來是餐飲旺季，王品集團也持續加速展店腳步，以「一週開一店」速度積極擴張，今年第二個新品牌高價鍋物「旬嚐 精緻鍋物」於8月盛大開幕，搶攻台北市南京東路商圈，奢華食材與專人服務成功引起話題熱議。8月、9月將陸續再開出火鍋、韓式料理、吃到飽等品牌分店，可望帶動Q3營收暢旺，並提前為年底節慶預作準備，持續拉抬業績成長動能。

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