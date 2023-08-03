雙北颱風假 威秀照開 百貨營業異動一次看

卡努颱風來襲，北北基宜3日停班停課，各大百貨也陸續宣布暫停營業。本文彙整雙北百貨公司今（3日）營業狀況，謹供讀者參考。

新光三越3日一早宣布，台北包括信義新天地四館、站前、南西、天母等七分店3日暫停營業一天。新光三越指出，受卡努颱風影響，為顧及顧客與專櫃、員工安全，今日停止營業一天，其餘各分店正常營運。

微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站，3日全天暫停營業。微風台大醫院、微風三總商店街配合院方規範。

遠東SOGO百貨3日一早宣布SOGO百貨台北店包括忠孝、復興、敦化、天母等3日暫停營業一天。SOGO指出，今早風雨狀況已較明顯，為顧及顧客與專櫃、員工安全，今日停止營業一天。 其餘各店正常營運。

（工商時報 李麗滿）

若啟動防洪閘門 京站停車場出入口將關閉

京站時尚廣場也跟進。京站時尚廣場發布聲明，因卡努颱風來襲，顧及員工與顧客安全，京站時尚廣場（含轉運站商場、雙連爵士廣場、小碧潭店）8月3日（四）全日暫停營業，停車場配合捷運防汛計畫，若啟動防洪閘門，出入口將關閉。

台北101大樓高空餐廳包括1樓星巴克、35樓菜鳥書蒔、36樓隨意吧、85樓捌伍添第、隨意鳥地方，86樓饗及88樓天空興波，今暫停營業1天。台北101的購物中心、觀景台、辦公大樓也都停業1天。

Global Mall環球購物中心雙北4店，包括新北中和、板橋車站、南港車站、林口A9，今暫停營業1天。 遠百信義A13、遠百板橋中山、板橋大遠百、宏匯廣場也同樣宣布今暫停營業。

（工商時報 數位編輯）

卡努來襲！雙北威秀照開 網嗨：爽賺一波

卡努颱風逼近台灣，北北基與宜蘭今停班停課，威秀影城深夜宣布，雙北的威秀影城今（03日）白天將正常營業，後續將視風雨狀況調整，引起網友熱烈討論。

威秀影城昨深夜在臉書粉專《威秀影城粉絲團 》上公告，台北市和新北市的威秀影城今（03日）白天將正常營業，後續將視風雨狀況進行調整，而今日會播放的電影相關場次資訊，請洽威秀影城官方網站。

雙北威秀白天正常營業的消息曝光後，引起網友熱烈討論，「颱風天放假就是要出門看電影啊」、「哇！南部是晚點開，北部真的颱風假不放棄賺錢」、「耶！威秀太棒了」、「颱風天爽賺一波」、「颱風天就是要看電影＋夜唱」。

另有網友好奇地說，颱風天應要停止營業才對，就是因為大家放颱風假不乖乖待在家，電影院才會營業，苦命的員工才需要冒著風雨出門工作，不知道交通有沒有補助。

（中時新聞網 何立雯）

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