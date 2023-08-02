華新麗華併英國鋼鐵業者 公平會不禁止

公平會2日委員會議通過，華新麗華、義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A.(CAS)與英商Special Melted Products Limited（標的公司）結合案，沒有限制競爭之疑慮，依《公平法》規定，不禁止其結合。

公平會表示，華新麗華透過子公司CAS，間接持有標的公司超過三分之一以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，華新麗華、CAS與標的公司均產銷「不銹鋼鋼胚／直棒」產品，而CAS及標的公司則均在國外產銷「鎳合金鋼胚／直棒」，於前揭市場具有水平競爭關係；又「鋼胚」為「直棒」之上游主要原料，故亦具潛在垂直供應關係。

公平會表示，由於標的公司主要經營歐美市場，2022年並未銷售產品至我國，未來亦無銷售至我國之計劃。本結合完成後，華新麗華既有之「不銹鋼鋼胚」及「不銹鋼直棒」等業務並不受影響，於我國仍須面臨其他國內外業者之競爭；另華新麗華因無產銷「鎳合金鋼胚／直棒」產品，故本結合對我國「不銹鋼鋼胚／直棒」及「鎳合金鋼胚／直棒」等市場結構均無影響，結合後應不致對前揭產品市場產生限制競爭效果。

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