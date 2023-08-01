新車發威 今年挑戰46萬輛

儘管有颱風攪局，南台灣領牌作業停擺兩天，但全台7月新車登錄數仍衝上4.24萬輛、年增逾1成。其中龍頭和泰汽車旗下豐田（TOYOTA）、凌志（LEXUS）雙品牌業績優於預期，合計領牌1.65萬輛，市占衝高至39％，創今年單月新高，市占率分居前兩名；三陽代理的現代（HYUNDAI）品牌車也因兩大國產車型Tucson、Custin放量交車，一躍成為市場第四大品牌。

累計前7月國內車市達27.72萬輛、年增14.9％，市場估8月可達3.6萬輛，和泰車樂觀今年車市，不排除全年新車總領牌數會超越上修後的預估值46萬輛。

和泰車表示，豐田品牌因供應狀況逐漸改善，休旅車雙雄7月發威，國產的Corolla Cross單月領牌衝4,042輛，進口的RAV4也回升至2,022輛，貢獻豐田品牌7月共領牌1.3萬輛、月增近4成。豪華車品牌凌志同樣因新車供應量增，7月領牌達3,501輛，刷新品牌單月紀錄，並連續6個月登上豪華車銷售冠軍。

凌志前7月登錄台數已達2.04萬輛、年增75.2％，亦創同期新高，加上豪華廂式休旅車LM大改款近日上市，買氣可期，和泰車已上修凌志今年銷售目標至3萬輛，將改寫豪華車品牌在台銷售紀錄。

三陽現代7月銷售同樣未受到颱風影響，隨Tucson及Custin交車增加，品牌單月銷量站穩2,000輛之上，一舉躍升為國內第四大品牌，距離第三名的福特僅「1輛」之遙，若再加三陽機車於7月市占創高至41.2％，連15個月奪冠。

中華MG受惠增產效益，6月起站穩千輛領牌，7月雖有颱風及駭客攻擊，但領牌仍衝1,163輛新高。

7月進口車在新車大量到港挹注下，續為車市銷售成長主力，銷量年增逾36％，前五名品牌依序為凌志3,501輛、豐田3,286輛、賓士1,963輛、福斯1,718輛、起亞1,063輛，寶馬（BMW）1,640輛，均較去年同期明顯成長。

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