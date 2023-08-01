PChome旗下速配物流傳火警 公司回應了

新北市林口區1日晚間驚傳大火，警消出動43輛消防車共計74名消防人員搶救，PChome證實為PChome的物流公司速配所承租之臨時外倉配貨地，詳細損失需等火勢控制後才能統計，消費者訂單不受影響。

PChome表示，位於新北市林口區湖子路17-8號的起火地點，是速配承租的小型外倉，並非外傳PChome的A7林口倉，且工作人員皆已下班，室內面積約1,000坪，主要以存放衛生紙為主，且速配已有投保相關保險。

（工商 林淑惠）

新北市林口區中湖路今1日晚間19時許發生大火，警消獲報派出43車74人前往搶救，現場為pchome儲存倉庫4間占地面積約800坪，目前全面燃燒，同仁正在全力救援，暫無人員受困，目前搶救中，起火原因還待警消後續調查。

警消表示，19時32分接獲報案，新北市林口區湖子路17號之8倉庫火警，現場為「網家速配林口運務所」PChome倉庫，消防局先派出43車74人前往搶救，於後續加派人力前往共派出71車212人，火勢於20時31分控制，暫無人員傷亡，現場燒三間倉庫初估約800坪，起火原因待查。損失部分要還等業者清查。

PChome表示，新北市林口區湖子路17-8號這個起火的地點是速配承租的小型外倉，工作人員皆下班。室內面積約1000坪，主要以衛生紙為主。詳細損失需等火警控制後才能統計，消費者訂單不受影響。

（中時新聞網 簡銘柱）

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