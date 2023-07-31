轉職大潮蠢動！調查：加薪逾7,500元就跳槽

景氣壞，轉職大潮蠢蠢欲動！1111人力銀行今（31）日發布調查結果顯示，上班族想轉職的首要原因是追求更高薪資（38.2％），期待轉職後平均加薪資7,539元，上班族認為公司若要慰留，平均得加薪5,984元才留得住人，相較於去年7,519元，明顯向下修正2成。

調查指出，景氣外冷內熱，上班族最想轉進的工作領域，由資訊科技業奪冠，其次是金融業、民生服務業。科技業的薪資福利、金融業的穩定有保障，及求才若渴的民生服務業，都是有意轉職者在下半年度的產業首選。

根據調查，下半年有37.9％的人騎驢找馬，有好機會就轉換工作，還有34.7％坦言正在尋求轉職機會，整體而言，就業市場有將近73％的潛水求職者伺機而動。

進一步詢問上班族想轉職的原因？追求更好的薪資居冠（38.2％），其次是公司制度不佳（23.9％）、無升遷機會（17.2％）、年終不理想（15.3％）、職業倦怠（14.4％）。

對於下一份工作的薪資底線，52.8％是為了加薪而轉職，有37.7％接受薪資平移，甚至有9.5％坦言降薪也接受。整體而言，期待轉職後的薪資平均增加7,539元。

員工頻繁流動，容易造成企業人力成本的虛耗，因此常藉由加薪方式留住優質員工，調查指出，上班族認為，公司若要慰留平均得要加薪5,984元才留得住人，相較於去年7,519元，明顯向下修正20％。

1111人力銀行公關經理黃楷元表示，主計總處公布6月失業率3.49％，雖然處於穩定階段，但受到景氣燈號續亮藍燈的影響，下半年實際展開轉職行動的比例僅14.5％，多數人採取謀定而後動的心態「先求穩再求好」，就怕新工作不適應，就再也回不去了。

本次調查發現，轉職後的不確定性（32.2％）、薪資調整（21％）、年紀不受青睞（17.2％）、適應新的職場環境（15.3％）、需要重新學習技能（12.4％）等，都是上班族轉換工作躊躇不前的壓力。

調查指出，下半年轉職方向，相同職務不同產業的比例最高（34.9％），其次是相同產業相同職務（22.7％）、不同產業不同職務（20.4％）、相同產業不同職務（12.9％），特殊的是有（9.1％）的人選擇轉換工作型態，如創業、接案等。

1111人力銀行資料庫有高達67.5萬個工作機會，相較去年同期成長8％，不過受到大環境影響，工作機會雖多，但雇主的敘薪條件相對保守，可能未能盡如轉職者所期待，必須審時度勢衡量再三。

為了解上班族轉職動向，1111人力銀行設計「上班族轉職現況調查」，針對求職會員進行網路問卷調查，調查時間7月10日到28日，隨機抽樣為1,079份，信心水準95％，誤差值為正負2.98個百分點。

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