利多浮現 中鋼看Q4春燕歸

今年來鋼市表現一直在低檔徘徊，不過進入下半年，開始出現利多訊號，例如大陸發改委宣布將提供總額人民幣3.2兆元的投資項目供民間投資，救市意味明顯，上游大廠如中鋼也認為鋼市已到谷底，且築底態勢明確，開始提價因應接下來第四季旺季，中鋼董事長翁朝棟更樂觀認為，第四季鋼市復甦機會大。

今年的鋼市延續去年下半年低迷的狀態，上半年除少數高端產品廠商獲利較出色，其餘不論上、中、下游業者表現都不理想，虧錢的大有人在，大家都在等春燕回歸。

等待大半年之後，鋼市7月終於出現回檔訊號，最重要的因素還是來自大陸，上市鋼廠高層指出，去年下半年由於大陸鋼廠錯估情勢，產能過剩導致低價鋼品流竄，國內業者也大受影響，但今年中起大陸官方數度發出「限產」命令，不論其原因是鋼廠製造的空污太嚴重，或是確實希望調節產能挽救鋼市，陸廠減量已是明確的路線，如此一來不僅大陸鋼價回升可期，也減少低價鋼品低價外銷的壓力，對於國內業者來說，確實可以期待8月後鋼市緩步回升，迎接第四季的傳統旺季。

翁朝棟也直言，鋼市最壞就是7月了！原物料如煤、鐵等成本仍在高檔，鋼價跌無可跌形成底部支撐，接下來市場會持續好轉，許多廠商已經虧損一段時間，去年上半年景氣好時創造的利潤也回吐得差不多了，未來價格不會更差，但也不可能瞬間V型反轉變大好，將會呈現平穩向上的態勢。

翁朝棟指出，國內的鋼鐵製品以外銷為主，自然深受國際情勢影響，最重要的莫過於大陸，日前大陸發改委公布總額高達人民幣3.2兆元（約新台幣13.7兆元）的投資項目供民間參與，看起來大陸官方下定決心要救市，針對開發商的紓困措施也將延續，是因為他們知道如果不救房市，很可能會拖垮整個大陸經濟，這將會是鋼鐵產業一大利多。

此外，大陸鋼廠也開始限產，寶鋼率先接獲指令，要求今年粗鋼產量必須控制在去年及前年的水準以內，也就是不能超過10.35億噸，翁朝棟認為這些都是對鋼鐵產業有利的訊號，也就是大家在等的「春燕」，8月市況開始反轉，也就能以「金九銀十」進入第四季的產業旺季。

延伸閱讀

兩樣情 鋼鐵下游：沒訂單不敢樂觀

中鋼6月虧損…因1理由 目標價看這數字

陸限產、歐制裁 我鋼廠利多

鋼鐵上游曙光現 下游等春燕

中鴻 Q4重返成長軌道