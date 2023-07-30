唐獎8/1頒獎掀生醫熱潮 創辦人尹衍樑出席

發跡自台灣的世界大獎—唐獎第五屆頒獎典禮將在8月1日舉行，6位得主全數來台領獎，創辦人尹衍樑出席，典禮搭配直播讓全世界同步參與；接著3日唐獎台灣生技論壇登場，行政院長陳建仁致詞，產官學界專家與3位生技醫藥獎得主對談，料將掀起生醫熱潮。

本屆唐獎得主為永續發展獎傑佛瑞．薩克斯，生技醫藥獎卡塔林．卡里科、德魯．魏斯曼和彼得．庫利斯，漢學獎潔西卡．羅森與法治獎雪柔．頌德絲，分別來自美、加、英、澳等國。

唐獎每二年頒布，設有永續發展、生技醫藥、漢學、法治等四大獎項，關照諾貝爾獎未及涵蓋的領域，獎項獎金5,000萬元，其中4,000萬元獎勵得獎人，另要求1,000萬元投入相關研究，至今共有30個研究補助計畫進行中。尹衍樑的夢想，是藉由設立獎項鼓勵專業人才投入，探索21世紀人類所需要的智慧，以頂尖的研究成果及社會實踐引領全人類發展。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，唐獎設立的生技醫藥獎走在趨勢前緣，邀請得主來台領獎、與國人交流，台灣生技醫藥產業蓬勃發展，生醫也是全球熱門話題，有望帶動生醫研發與應用熱潮。

唐獎得獎人將在8月2日接力開講，6位得主各自進行40分鐘到1小時的深度演講，包括漢學獎得主潔西卡．羅森講題為「青銅禮器與黃金腰帶：中國文化場景的昔與今」，生技醫藥獎得主卡里科分享「研究開發mRNA療法」、魏斯曼談「核苷修飾的mRNA-LNP療法」、庫利斯談「脂質奈米顆粒系統的設計：讓基因治療成為可能」，法治獎得主雪柔．頌德絲談「比較憲法待解之謎」等。

8月3日唐獎偕同生物技術開發中心、台灣生物產業發展協會及國家生技醫療產業策進會，舉辦唐獎台灣生技論壇，產、官、學界專家與3位生技醫藥獎得主，以「新一代藥物的誕生mRNA」為題對談，分享核酸技術發展現況及趨勢，預期這場跨國、跨界的專業交流，有利台灣各界合作發展及開發應用。