強化利基 塑化廠瞄準陸「新三樣」市場

大陸過往外貿多以「老三樣」服裝、家具、家電擔任衝刺動能主力；不過，伴隨全球能源轉型佈局趨勢，電動汽車、鋰電池、太陽能電池異軍突起，躍居「新三樣」。因應傳統消費需求復甦趨緩考驗，塑化廠瞄準大陸「新三樣」應用市場，強化營運利基；包括台塑、南亞、台化及台聚、亞聚、聯成旗下PVC、PP、EVA、銅箔等投資佈局持穩推進，營運添力。

廠商表示，大陸新能源汽車出口增速領先，在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛推動下，鋰電池出口也同樣火熱；第一季鋰電池出口增速94.3％；太陽能電池出口突破900億元，增長23.6％。

伴隨大陸持續擴大內需、綠能政策，並擬部署加快建設充電基礎設施，適度超前建設充電基礎設施，支援新能源汽車下鄉和鄉村振興，長期發展持穩看好。

台塑除兩岸EVA產能34萬噸、高流動性及高剛性PP（用於汽車材料）部署，台塑三井精密化學大陸寧波鋰電池電解液的產品，主銷售電動汽車及電動大巴電池廠，第三期1.5萬噸擴建完工，總產能達2萬噸。

高頻高速傳輸及汽車電子化趨勢，催化網通及車用電子需求成長，南亞銅箔基板、銅箔、環氧樹脂等電子材料營運持續回溫。台灣樹林ABF載板一期及大陸昆山ABF載板擴建已於1月完工投產，合計年產值近81億元；樹林ABF載板二期擴建預計明年1月完工投產，支援加速搶市。

此外，台化複材中心開發特殊級PP（用於汽車材料）、高值化PS/ABS（家電、3C、汽車材料用）產品。其中，塑料車用應用打進全球汽車龍頭豐田（TOYOTA）台灣供應鏈，PP材料通過國瑞汽車認證，成為台灣首家非日系PP材料供應商，有助擴大PP高階應用布局。

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