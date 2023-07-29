台大畢業人生就光明？他大嘆1點「卡關」

一名男網友從台大醫學院（非醫學系）畢業，在台北有份不錯的工作，以為人生光明了，沒想到最近打算買房卻發現買不起，大嘆「人生卡關」；他規劃5個選項，包括兼職、去香港工作、和家人創業、重考醫學系、轉戰工程學系研究所。網友都認為他「卡關」的關鍵是買不起台北的房子，建議可以從新北市下手。

一名男網友在《Dcard》發文表示，以為進了台大、念完醫學院，人生就要光明了；他畢業後在台北找了一份不錯的工作，薪資偏高，不過年薪沒有破百萬，想繼續在台北生活的他打算買房，卻發現買不起。

原PO想了5種方法，第一是繼續做原本的工作，下班後兼職，一個月可以多1、2萬；第二是去香港工作，年薪可達台幣200萬以上，且每年都有上調空間；第三是和家人一起創業，不過缺點就是要待在南部；第四是重考醫學系，但他對醫學系沒有太大抱負；最後則是轉戰資工所。

網友紛紛給原PO建議，「你焦慮的前提是想留在台北，但買不起房，如果我是你的話，就不會離開台北」、「看你內文感覺不開心是因為想買台北房，應該要想怎麼最快生出頭期款買房」、「喜歡台北不一定要買台北的房啊，可以買新北，板橋、三重，雖然這2個地方目前也不便宜。」

另有網友認為原PO提供的每個選項都能試試看，「先選2去香港試試，真的適應不了再回台灣選3，跟家人創業失敗的話再選4，重考醫學系，如果準備的過程真的沒興趣再選5，發現讀不下去就回去1，做原本的工作。」

（中時新聞網 方翊倩）

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