5款電動車買了會後悔？竟是這款問題最多

減碳當道的時代，不少車廠紛紛推出電動車，讓消費者有燃油車以外的選擇；不過，隨著電動車款愈來愈多，各款的優缺點也開始被拿出來討論。有外媒盤點5款「買了會後悔」的電動車，其中包括知名的特斯拉（Tesla）Model X、福斯（Volkswagen）e-Golf、日產（Nissan）Leaf等，如續航力差、設計功能缺陷、系統常故障等都是不推薦的原因。

Nissan Leaf／不推薦原因：技術過時、續航力低

根據《GOBankingRates》報導，Car Fuel Advisor創辦人Adam Grant（亞當．格蘭特）表示，由於Nissan Leaf是很早期就推出的電動車之一，其技術已相對過時，「且相較於其他款電動車，Leaf的續航里程更低、充電速度也不快。」

Adam Grant直言，「這輛車的保值性真的不高。」

Smart EQ fortwo／不推薦原因：不實用

汽車專家馬塔斯（Matas Buzelis）提醒，Smart EQ fortwo這輛電動車真的「非常不實用。」

儘管Smart EQ fortwo小巧的身軀在停車問題上佔有優勢，但也因為空間相當受限的關係，Matas Buzelis舉例，「幾個背包就可能佔滿大部分的行李空間。」此外，這輛車充一次電只能跑81英里（約130公里），他開玩笑地說「買一輛電動滑板車都比它好。」

Volkswagen e-Golf／ 不推薦原因：CP值不高

「Volkswagen e-Golf的確是款令人驚豔的車，具備舒適的乘坐體驗、良好的操控性」，Adam Grant接著說，「不過，它的價格真的太高了。與其同價位的電動汽車所具備的頂級功能，e-Golf幾乎沒有，加上價格範圍有點高，要買電動車的話，e-Golf不會是首選。」

Tesla Model X／不推薦原因：價格高、系統常故障

Model X不僅價格高昂，有不少車主抱怨車漆、內裝、硬體和動力等問題，甚至連懸吊、電力和驅動系統也經常出現故障，Matas Buzelis表示，光是2022年式的Model X就被原廠召修高達11次，問題層出不窮。

「特斯拉似乎對於自己的產品太過有自信了，」Matas Buzelis這麼說。

Hyundai Ioniq／不推薦原因：價格與產品不相符

Adam Grant認為，「Ioniq EV不值這個價。」

他表示，雖說這款電動車功能完備，以及擁有極佳的續航力，但價格過於高昂，也缺乏載運空間，因此對於消費者來說可能不太實用。

（翁申霖）

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