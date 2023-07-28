災後重建、進入旺季 3檔水泥股進補

進入傳統旺季、災後重建商機，8月開始至年底，水泥廠及預拌混凝土廠將可迎接一波需求增加浪潮，若再加上高雄及南科等科技廠辦興建熱，尤以在南部地區有較多營業廠的台泥（1101）、環泥（1104）、國產建材（2504）受惠較大。

台泥在高雄、台南有九個自有廠區，加上轉投資「鳳勝」系統，是南部市場預拌混凝土廠最多企業。

目前的混凝土銷售主要分布中南部的環泥，在台南市已是第一大廠，高雄及屏東也是領導廠商。台南麻豆新廠今年首季也投產。

國產目前在南部有鳳山、仁武、高雄、新市等廠，也在台南增設仁德廠。

近年來，在科技廠辦新建工程、房地產市場暢旺下，國內水泥、預拌混凝土的價格都已是歷史的高峰。台泥指出，今年國內水泥市場的量價都很穩定，預期全年的營收獲利應可維持正成長。

在南部科技廠辦工程及房地產新間的需求，環泥上半年預拌混凝土的出貨量仍有近一成的增加；預期此次颱風有災後重建商機，環泥指出，下半年是產業傳統旺季，若有重建商機加持，預期下半年的出貨量應會比上半年成長。

搭上高雄、台南地區科技廊區的建設，國產建材手中預拌混凝土訂單的能見度高達800萬立方米，因此持續在南部市場增設預拌混凝土產能及新廠。

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