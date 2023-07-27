他嘆工作11年還在租屋：選錯科系代價慘

晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，一名男網友以「有個在台積電工作的兄弟姊妹讓人壓力很大！」為題在Dcard發文指出，自己工作11年還是買不起台北的房子只能租屋，反觀在台積電上班的弟弟剛在竹北買房，讓他不禁感嘆「在台灣選錯組別發展落差有多大！」

原PO在Dcard發文說，小他6歲的弟弟目前在台積電工作，兄弟倆從小功課都不錯，不過後來自己念法商組，弟弟念了理組，在他們身上完全反應了在台灣選錯組別，發展落差有多大。

原PO透露，他目前在外商公司工作，平均月薪高達120K，但工作地點在台北，食住行開銷都大，即使工作11年還是買不起台北的房子；反觀弟弟比自己晚工作6年，已經簽約竹北的新屋，雖然房價也貴，跟板橋差不多，但因為台積電分紅福利與在公司吃飯開銷小，「就是有底氣不怕斷炊的簽下去」。

原PO無奈表示，家庭聚餐時，他常被問「弟弟已經簽新房子了，你早工作6年何時要換你啊？」讓他覺得很煩。他感嘆台灣這種極度不均衡發展的社會價值，讓人感到很厭煩，好像唯有念理工得未來，雖是玩笑話，但事實也逼近如此。

底下網友紛紛表示，「台灣職業差別很大，能理解醫生、工程師，這種高學歷高時數高技術擁有高薪資，但無法理解其他行業薪資怎麼那麼低」、「我哥也在台積電，還跟同事一起炒房買了3、4戶，估計現在資產淨值至少5000萬」、「懂你的心情，我也是弟弟的成就比我高很多，明明感情沒有不好，就是覺得自己矮他一截」。

也有人提到，「你看不到工程師提前五子登科的背後 要付出多少辛酸血淚」、「你月薪12萬買不起房，可能是開銷太大了，或者你財務管理有問題」。

文章來源：Dcard

（中時新聞網 邱怡萱）

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