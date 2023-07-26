汽車金融雙雄 法人首評增持

受惠央行停止升息有助利差回升，再加上今年國內車市熱絡將推升分期業務，業績看增下，汽車金融雙雄裕融（9941）及和潤（6592）受到法人青睞，國內法人最新研究報告首評均給予「增加持股」，目標價分別達230及167元。兩家公司近期股價亦穩步邁向填權息。

根據報告指出，看好央行停止升息有助資金成本不再上揚，裕融利差將回升，加上新增業績將陸續反映新承做利率，推估裕融利差在今年下半年至明年將回升至7.87％～7.96％。

報告認為，下半年台灣民間消費穩健擴張及出口成長動能回溫，將帶動裕融台灣今、明年放款各回升至20％及23％，其中新車業務除今年車市規模擴大，應有機會受惠納智捷n7電動車2.5萬張訂單陸續交車，帶動新車放款各成長9％及15％。

裕融上半年營收201.63億元，稅後純益35.37億元、年增21.3％，每股純益6.27元，營收獲利均創同期新高。報告推估，隨著下半年台灣資產品質改善、信用成本下降，裕融全年獲利可望成長25％，每股純益上看12.87元。

和潤部分，報告則預期，隨著公司在母公司和泰車（2207）旗下TOYOTA、LEXUS、商用車HINO及商品分期動能業績強勁，今、明年放款將持續維持20％成長動能，高於同業，加上下半年至明年台灣資產品質改善帶動信用成本下降後，也將推升今、明年股東權益報酬率上揚至歷史新高的17％及19％。

和潤今年上半年營收134.8億元、年增26.6％，第一季稅後純益8.99億元，也較去年同期成長；報告推估，和潤全年稅後純益將達41.46億元，年增14.44％。

市場看好今年業績將衝高，兩家公司近期股價也穩步邁向填權息。其中裕融於25日除權息，包括現金股息5.6元及股票股利1元，參考價188元，權息值合計24.5元，雖填權息壓力較大，但26日股價逆勢收紅196.5元。和潤則先在13日除權息，每股配息3.5元、配股1元，權息值合計16.77元，26日股價亦漲逾2％、收148元。