陸限產、歐制裁 我鋼廠利多

鋼市復甦跡象愈來愈明朗！近期鋼鐵業利多消息湧現，尤其大陸鋼廠傳出限產、鋼品出口量降低的消息，讓市場價格回穩出現契機，加上歐盟對大陸熱軋洗產地的做法展開制裁，有助台灣鋼廠進一步提升出貨量能。

上半年鋼市表現疲軟至今，即將到來的8月盤價出現了轉機，亞洲各大鋼廠紛紛開始提價，顯示出鋼價跌無可跌，陸續傳出利多消息則進一步支撐鋼價表現。市場傳出大陸三大鋼廠之一的寶鋼已接獲指令，要求今年的粗鋼產量，須控制在2021～2022年的水準之內，通俗的說法就是限產，寶鋼登高一呼，預料其他大陸鋼廠也將跟進限產。

鋼鐵業界人士指出，2021年大陸粗鋼產量為10.35億噸，去年則為10.18億噸，去年下半年因為產量過大、供過於求，導致鋼價下滑。今年下半年大陸鋼廠若能嚴格執行限產命令，一旦供給減少，鋼價即可獲得提振，也能避免低價的大陸鋼品在各國流竄，對台灣鋼鐵業者來說是一大利多。

另一值得注意的訊息是，歐盟對於大陸鋼品的制裁力度正在逐漸提高。6月下旬起，就對原產於大陸的鐵、非合金或其他合金鋼熱軋捲板，做出第一次反傾銷和反補貼日落複審肯定性終裁，包括對大陸出口商／生產商繼續徵收最高31.3％的反傾銷稅，也對大陸出口商／生產商繼續徵收4.6％～35.9％的反補貼稅，歐盟同時將大陸熱捲反傾銷和反補貼稅延長5年。

如今再傳出歐盟對大陸熱軋、軋硬捲洗產地行為採取隱性制裁，只要歐盟認為廠商有反規避、協助，或配合大陸洗產地之嫌，即可介入調查。據了解，歐盟擬自8月起展開調查，越南當地塗層業者擔心受影響，轉而向越南河靜鋼尋求原料，該公司9月熱軋因而完銷。

鋼鐵業者認為，歐盟此舉會讓中、下游業者擔心受制裁，選擇在地原料，國內上游的中鋼可望受惠。

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