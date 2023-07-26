頂級商辦減碳潮 台北101估每年獲千噸碳權

減碳浪潮吹向商辦大樓，台北101除為單一大樓綠電使用最多頂級商辦，碳權取得量亦居首。台北101指出，目前有停車場照明、大樓燈具更換LED兩項減碳專案，預計未來每年可獲得近1000噸碳權。

台北101近年持續投入綠建築升級、能資源管理與節能減碳行動，如2020年藉由停車場照明燈具汰換，取得全台首例「微型碳權」，與台北市政府合作，獲得10年期2718公噸的碳權額度。今年進一步將大樓辦公室內既有燈具約1萬8千盞更換為LED，節電率可達50%，預估10年共可獲得碳權約6700公噸。

台北101大樓營運長劉家豪表示，截至年底，停車場照明加上大樓燈具減碳專案，累積近400噸碳權，預計未來每年取得近1000噸碳權。

另一方面，早在2020年商辦綠電應用模式尚未成形之時，台北101即成為台灣商辦大樓的「再生能源憑證單一電號多用戶交易示範計畫」首例，與租戶台灣萊雅合作，成功示範無獨立電表企業也能購買綠電的解決方案，建立全台第一個「商辦綠電」模式。

後續更主動與經濟部標準檢驗局溝通，催生2022年推出的「綠色租賃方案」2.0升級版本，讓台灣的商辦大樓能以「團購綠電」的方式統一向售電業者採購綠電，再轉供給租戶。

劉家豪表示，台北101今年已開始轉供綠電給證交所等租戶，為台灣首創提供1.0及2.0雙重綠電供應模式的頂級商辦大樓，一年總用電量7000多萬度，預計今年綠電使用量將達到約570萬度，相當於8%，提早達成用電大戶條款綠電比例要求。

在相關配套皆已到位的情況下，台北101今年正式開啟綠電元年，預計2035年再生能源使用達40%。

台北101在2009年就展開自身碳盤查，劉家豪透露，因有相關經驗，正醞釀全新顧問業務，不排除先與台北101股東之一中華電信合作，協助其進行碳盤查。

此外，台北101是全球10大超高建築中，唯一同時擁有LEED和WELL雙白金認證的健康綠建築，劉家豪表示，外商注重綠色政策，選擇商辦時都會要求大樓至少取得LEED認證，若有WELL認證則更增加搶手度。

目前信義區商辦每坪租金平均約3200元，劉家豪指出，台北101去年每坪租金已達5000元以上水平，為全台最高，在高樓餐廳、SKY PARK、Space 88等布局下，租金較市場行情溢價10到15%，即便未來周遭新商辦完工，2026至2028年租金估可維持每坪4000元水準。