台灣本月票房噴7.9億元 這部片最熱門

全球電影院掀熱潮，台灣票房大復甦！北美靠「芭比海默」票房大噴，台灣不只是「芭比海默」，還有阿湯哥的《不可能的任務：致命清算第一章》穩定江山奪冠，外加一個小學生（名偵探柯南）與一隻貓（電影哆啦A夢）各顯神功，7月票房目前累積7.9億元，有望挑戰疫情這三年來第二高的票房單月表現。

亦即，台灣7月票房靠阿湯哥、諾蘭（《奧本海默》導演）、芭比、柯南與哆啦A夢，成就了疫情階段周末第二高票房成績，僅次於去年第23周票房總合《捍衛戰士：獨行俠》第二周＋《侏羅紀世界:統霸天下》首周）。

威秀影城等業者樂觀預估，7月票房即將超越2022年6月的8.15億元，也大有機會超越2021年12月的8.42億元，顯示台灣戲院持續回溫，今年農曆年1月票房更高達9.37億元。

近期全球票房大熱門話題首推「芭比」，首周台灣票房逾2,300萬元，以及大導演克里斯多夫諾蘭新片《奧本海默》主打IMAX攝影機拍攝，台灣票房開出近4,000萬元。兩部熱賣電影分頭搶攻不同票倉觀眾，被影迷戲稱造成「芭本海默」（Barbenheimer）現象，由於宣傳時兩部片合體產生網路迷因，成為少數好萊塢首周大片聯袂合作寫下兩部大片雙贏現象。

阿湯哥《不可能的任務：致命清算第一章》全台穩定居冠，以及話題十足的「芭比海默」，使得上週票房人人有飯吃，一般影廳有觀眾，特殊影廳也有強客層支撐，《名偵探柯南 黑鐵的魚影》持續發威，及《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》首周票房破千萬。

台灣票房靠阿湯哥、諾蘭、芭比、柯南與哆啦A夢，成就了疫情階段周末第二高票房成績，僅次於去年第23周票房總合《捍衛戰士：獨行俠》第二周＋《侏羅紀世界: 統霸天下》首周。

這兩個男人跟小學生與機器貓真是各自擁有死忠支持者，讓戲院觀眾都能挑到想看的電影產品。

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