單價降銷售減 中鋼6月營收獲利雙創今年次低

中鋼（2002）25日公布6月及上半年自結合併盈餘，6月份之合併營業收入302.17億元，合併營業損失1.58億元，自行結算合併稅前淨損3,503萬元。而中鋼上半年合併營業收入1,867.03億元，合併營業利益14.12億元，合併稅前淨利16.83億元。其中6月單月營收、獲利都創今年次低紀錄。

根據中鋼發布的資料，6月的表現並不理想，對此中鋼分析主要受到鋼鐵業單位售價及毛利下跌且銷售數量減少等綜合影響，導致營業收入、營業利益、稅前淨利同步減少。

中鋼指出，由於全球通膨降溫速度減緩，美國就業市場持續熱絡，Fed仍未排除再升息可能。歐美市場消費與投資動能減速，終端需求復甦遲滯，導致亞洲與新興國家出口下滑，全球經濟成長復甦緩慢。

此外，大陸內需復甦不如預期，人民銀行降準、降息釋放流動性，提振經濟成效仍待觀察。不過隨著美國升息步入尾聲，下半年製造業供應鏈庫存調節完畢，景氣可望逐步回溫。近期用鋼產業築底回升跡象顯現，市場信心穩定恢復中，剛性補庫需求蓄勢待發。

（工商時報 陳建宇）

中鋼6月轉虧 H1稅前淨利年減94%

中鋼(2002)公布6月自結合併盈餘。中鋼6月自結合併營業損失1.58億元，月減119.59%、年減104.20%；自行結算合併稅前淨損0.35億元，月減104.11%、年減100.81%，止步單月連4紅，單月營收、虧損雙創今年次低。中鋼上半年營業利益14.11億元，年減94.61%；上半年稅前淨利16.83億元，年減94.17%。中鋼表示，近期用鋼產業築底回升跡象顯現，市場信心穩定恢復中，剛性補庫需求蓄勢待發。

中鋼今年6月營收302.16億元，年減32.47%、月減7.76%；營業損失1.58億元，月減119.59%、年減104.20%；稅前淨損0.35億元，月減104.11%、年減100.81%，止步單月連4紅，單月營收、獲利雙創今年次低。中鋼說明，主係鋼鐵業單位售價及毛利下跌且銷售數量減少等綜合影響，致營業收入、營業利益、稅前淨利同步減少。

中鋼第二季營收953.56億元，年減28.64%、季增4.39%；第二季營業利益14.37億元，稅前淨利17.58億元。中鋼上半年營收1867.02億元，年減24.97%；營業利益14.11億元，年減94.61%；稅前淨利16.83億元，年減94.17%。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，6月碳鋼銷售量為64萬7556公噸；上半年碳鋼銷售量為385萬7332公噸。

中鋼表示，因全球通膨降溫速度減緩，美國就業市場持續熱絡，Fed仍未排除再升息可能。歐美市場消費與投資動能減速，終端需求復甦遲滯，導致亞洲與新興國家出口下滑，全球經濟成長復甦緩慢。大陸內需復甦不如預期，人民銀行降準、降息釋放流動性，提振經濟成效仍待觀察。隨著美國升息步入尾聲，下半年製造業供應鏈庫存調節完畢，景氣可望逐步回溫。近期用鋼產業築底回升跡象顯現，市場信心穩定恢復中，剛性補庫需求蓄勢待發。

（時報資訊 葉時安）

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