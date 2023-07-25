景氣不佳營運承壓 台塑企業年度調薪2.5％

台塑企業年度調薪案將在今（25）日上午十一點，由總裁王文淵帶領台塑四寶董事長等高層，與四大公司工會代表於台北總部，進行最終協商會議。台塑企業宣布，由於台塑企業去年員工薪資實質調漲4.5％，調幅創38年來最大，而台塑四寶營運從去年第四季至今年第二季持續承壓，獲利動能明顯受阻，最新公布物價水準也有趨緩跡象，經總裁王文淵拍版定案，今年調薪2.5％，沒有一次性慰勉金：亦即平均每位員工調漲1410元，每人平均薪資達57890元。

台塑企業總管理處透露，席間，總裁王文淵向工會代表說明，工會期盼的4％訴求相對當前全球景氣市況來說，有相當難度。因為這波景氣低檔調整是不單是台塑企業、台灣，更是全球性的，韓國三星首季獲利也衰退99％。自己不單要照顧員工，也要對股東負責，貫徹企業永續經營是更重要的責任，希望員工能共體時艱。

待後續營運升溫，獲利動能回復時，會再彌補員工，希望大家齊心努力。總管理處幕僚原先研擬之調薪版本是2.32％，但總裁王文淵最終為表誠意，上調為加薪2.5％。

對於後市營運展望，王文淵認為，因中美貿易角力持續，嚴重影響全球、台灣經濟，市場更直言台灣是當前危險區域，加上電力能源支援也是企業擔憂的問題，堪稱遭逢內憂外患的壓力。下半年台塑企業營運可望築底停損，但全年表現恐怕還是不好，明年景氣、營運應該會好轉。

工會代表指出，今年度體恤公司經營狀況，大家共體時艱，調薪是整個企業員工最期待，能夠陪公司一起成長，公司好、員工就好，公司不好，要體恤公司經營不易；總裁也裁示，若明年業績比今年好，公司也不會吝嗇，在鼓勵員工薪資方面，調薪幅度會比今年度更高。

延伸閱讀

陸擴大內需 塑化股業績起舞

台塑加碼200億 衝刺新能源

台塑新智能攻儲能、電巴 傳佳音

塑化報價跌勢放大 台聚集團6月營收下挫