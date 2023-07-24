材料-KY 5月獲利年增813％ EPS 5.19元

材料-KY（4763）有價證券達公布注意交易資訊標準，公告5月自結獲利。5月營收年增120％，自結稅後純益3.69億元，超越去年第四季獲利3.61億元表現，年增813％，EPS 5.19元，年成長711％。

材料-KY第一季營收創新高，年增94％，稅後純益5.33億元，年增37％，每股盈餘7.44元。在5月獲利達半個股本情況下，第二季獲利可望連續四個季度逾半個股本表現，上半年獲利將較去年同期超車增長，EPS再度交出一個股本以上成績。

為強化財務結構，材料-KY辦理4,000張現金增資，每股發行價格訂為531元，預計籌資21.24億元。今（24）日股價盤中以880元創新高，惟終場以829元收盤，較前一日下跌12元、1.42％，成交量萎縮至2,524張。

材料-KY從醋酸絲束起家，後續往上整併，跨入醋片、醋酐製造，透過整併上游原料來降低生產成本；經上半年完成擴產，醋片年產3.3萬噸、絲束廠年產3.7萬噸。

因產業屬寡占市場，材料-KY已取得全球四大煙草公司訂單，在大陸、中亞、東南亞及東歐，材料-KY都是地區唯一絲束供應商。目前全球絲束市占率5％，將持續朝市占率7％以上目標努力。

材料-KY董事長王克璋表示，疫後解封國際機場免稅店復甦，菸酒免稅品需求大增，國際菸廠向各類原料供應商積極搶貨，造成市場供不應求，業績成長動能活絡；下半年長約客戶將重新議約，預期可望持穩漲價5％。另，因應中美等區域角力，也將評估在東南亞、新加坡設置新生產據點。

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