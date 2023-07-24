台中豐原潭子預售房價紛創新高 2原因曝光

交通利多與重大建設，已成為支撐區域房市剛性買盤的重要關鍵因素！豐原區受惠「豐富專案」設定地上權開發案，已確定由亞洲大學取得經營權，未來將砸重金打造「全齡健康福祉園區」；而鄰近的潭子區則受惠國道4號豐潭段完工後，讓潭子往來台中的交通更便捷，在重大建設與交通利多題材的加持下，已為區域房市挹注強勁撐盤動能！

其中，豐原區中正路與豐原大道交叉口的「豐富專案」設定地上權開發案，今年6月已由亞洲大學取得開發經營權。未來，亞洲大學將在豐原打造提供急性醫療照護、運動醫學、長期照護及產學合作的「全齡健康福祉園區」。

此案設定地上權70年，初步規劃興建亞洲大學附設豐原醫院、亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構及托育大樓，總投資金額55億元，目標2028年下半年完工營運，初估完工啟用後可創造2,000個就業機會，預料也將吸引周邊產業進駐！

根據內政部實價登錄資訊顯示，位於豐原區的富宇「大宅豐鼎」2樓總面積60.82坪，以總價2,781萬元成交，扣除車位後，每坪單價53.9萬元、創下豐原區預售單價新高，目前該案已累積13筆5字頭交易。

此外，潭子過去以加工出口區聞名，近幾年來在多項建設利多挹注下，帶來不少就業人口紅利，加上國道4號豐潭段完工後，連結整個台中山海屯區，讓中科、甚至是后科科技族群往來台中的交通更加便捷，因此讓房價節節攀升的北屯區出現剛性買盤外溢現象，吸引寶璽機構子品牌睿嚮建設、久樘、嘉磐等建商搶進潭子區推案搶市！

根據今年以來的實價登錄數據揭露，潭子區12筆純住宅成交案，皆由「睿嚮大涵」與「久樘臻悅」兩個區域指標案分庭抗禮，且全為3房房型，顯示潭子區已成為自住客鎖定置產區！

值得一提的是，「睿嚮大涵」15樓總面積48.56坪、以總價1,803萬元成交，扣除車位後，每坪單價40.3萬元，成為潭子區首件站上4字頭的個案！該案目前無論是均價、單價，皆創下潭子區最高。