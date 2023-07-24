原物料價穩但需求弱 豐興本周盤價開平盤

豐興（2015）24日開出本周盤價，包括廢鋼、鋼筋、型鋼皆為平盤，廢鋼每噸1萬900元，鋼筋每噸1萬9,300元，型鋼每噸2萬6,300元，豐興指出由於國際原物料價格持平，因此廢鋼不漲價，鋼筋下游觀望買氣低迷，但成本偏高無跌價空間，因此也以平盤因應。

豐興盤價以連3漲趨勢進入7月，但後續除了鋼筋價格下修之外，廢鋼、型鋼多維持平盤，24日開出的盤價也是如此，廢鋼、鋼筋、型鋼皆為平盤，廢鋼價格每噸1萬900元，鋼筋每噸1萬9,300元，型鋼每噸2萬6,300元。

豐興指出，國際原物料行情大致維持穩定，因此本周廢鋼開出平盤，至於鋼筋則因下游觀望買氣低迷，但成本仍偏高，無跌價空間因此價格持平，型鋼產品也維持基價平盤。

在國際部分，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為每噸380美元，美國貨櫃廢鋼本周報價持平為每噸360美元，澳洲鐵礦砂則由每噸116.7美元下跌至115.75美元。大陸上周鋼品小幅上升，小鋼胚與螺紋鋼均上漲，鐵礦砂則小幅下跌0.9美元，收在每噸115.75美元。

土耳其升息導致匯率大貶，衝擊外購廢鋼採購能力，減緩採購力道，土國採購價下跌，不過美元偏弱支撐出口價格，因此美廢下跌有限，本周報價持平，成本支撐下下檔有撐。日廢部分，雖國際需求不佳，但日幣升值支撐報價，因此日廢持平。

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