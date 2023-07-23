不只觀光旅宿 業者盼全面開放移工

疫後觀光復甦，旅宿業缺工未解，據了解，由於政府遲未開放移工，不少飯店乾脆把房務、清潔等勞力密集度較高的工作外包給清潔公司，或委由人力仲介公司協助找人，是否可藉此間接雇用移工？飯店業者認為，缺工是結構性問題，很難簡化為要不要雇用移工。

少子化、高齡化對職場衝擊漸顯，不見政府調整勞工政策，就業服務全國聯合會榮譽理事長黃杲傑批評政府移工政策「生不如死」，呼籲各行各業全面開放移工，解決服務業勞力短缺問題。

黃杲傑說，政府開放運用移工已經30多年，近年呈現「牛步化」，產業當然不希望外籍移工大量輸入侵害國人的就業權益，目前營造業、製造業、看護工，農業等可聘雇移工，但台灣有300多行，其他行業的缺工問題得想辦法補足。

黃杲傑表示，台灣現在生育率扣除死亡人口，每年減少13萬人，等於每天少300多人、平均每5分鐘減少1人。且死亡人口並非都是「老人」，甚至是不分行業，如製造業、服務業、不分年紀大小等都可能面臨死亡。此外，對照65年前台灣出生人口每年約43萬人、現在出生人口只剩下13萬人，也就是說65歲退休所空出來的職缺，根本很難遞補，形成大量的缺口。

黃杲傑表示，政府把藍領移工變成中階，就能解決問題了嗎？旅宿業缺工，需要大量的清潔人員、房務人員等，不論是由國內的高齡者、年輕勞工甚至將藍領移工變成中階勞工，都無法改善的問題。他認為，產業長期缺工所造成的衝擊，可能會釀成企業倒閉，像是觀光業、旅宿業在疫情中就有大量倒閉的情況。而現在好不容易從疫後復甦，卻因缺工而繼續讓企業倒閉，反而使更多員工失業。

飯店業者認為，政府為保護台灣勞工，禁止旅宿業使用移工，但房務、清潔等工作，本勞不願做，根本沒有搶飯碗的問題，「究竟是要保護誰？」

（中國時報 吳靜君 、 黃琮淵）