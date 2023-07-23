油價攀揚 汽柴油24日起漲0.3元及0.4元

受美國財長稱經濟衰退疑慮消除、沙俄兩國協力減產原油等因素影響，國際油價震盪小漲；中油宣布，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.4元及0.9元，24日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.4元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.1元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.33美元，新臺幣兌美元匯率升值0.098元，國內油價依公式計算漲幅為0.08%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油價格原應各調漲0.7元及1.3元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，柴油吸收0.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.4元。

影響所及，在雙重平穩機制啟動下，汽、柴油共各吸收0.4元及0.9元，國內汽、柴油實際每公升各調漲0.3元及0.4元；累計112年至6月底止，中油共吸收約41.81億元。

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