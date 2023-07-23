夾子園小坪數變大店面 選物販賣機變潮了

根據《財訊》報導，疫情結束之後，夾娃娃機熱潮捲土重來，現在最流行的夾物不再是娃娃，取而代之的是琳瑯滿目的零食、日常生活用品。

7月5日這一天，夾子園桃園永安城市店開幕，這家號稱全台最好出貨的夾娃娃機店，果然吸引滿滿的人潮。超過百坪的店面，湧入許多大小朋友，瞄準想要的就準備投錢下手。各國知名零食、民生用品等內容物大受消費者歡迎，夾娃娃機產業正邁入大變身的新經營形態。

根據《財訊》報導，炎炎夏日，假日的親子活動多了一個新選項，就是到夾娃娃機店夾零食。沒錯！想吃零食不用買的，而是到夾娃娃機店自己夾，成為小孩、大人都喜歡的新娛樂。試過身手的小朋友或者大人們都說，現在變得比以前更好夾，只要把夾子推一推，都很容易到手，還可以請工作人員重新擺放目標物的位置；如果夾到不喜歡的口味，甚至還可以換物。

調整》業者重定位 人流變多了

現在夾娃娃機的經營手法已全然不同。夾子園創辦人高嘉佑說，他投入這個產業6年多了，在疫情之前，全台灣有高達10000家的夾娃娃機店，可說是密度最高、最競爭的產業。

在高嘉佑個人頻道上，可看到他所分享的各種創業歷程與賺錢管道，包括盛極一時的加密貨幣投資、預售屋買賣紅單等多有所涉獵；其中，他所經營夾物店，也有一路進化的過程。

《財訊》發現，直到今年的7月中旬，短短1年時間，夾子園在全台展店30家，全部都採取直營店模式。每一家店都走大坪數路線，至少雇用超過10位以上的工作人員隨時進行補貨、調整機台等，還要不定時的舉辦限時贈獎、抽獎的活動。

回顧2017年，高嘉佑表示，開1家成本100萬元的娃娃機店，只要1天即可回收8成的資金。方法是先租1間店面，再買機器出租給台主，1台機器費用約26000元，而每月租金為4500元，一次簽約收取半年租金，即使經營半年之後不再營運，把機器賣掉還是有獲利。

不過，《財訊》分析，高嘉佑坦言，當時展店沒有什麼風險，很快地從1家店快速增加到20家店，這樣的模式直到2019年都還行得通，但到了2020年，疫情來了就不行了。在疫情衝擊之下，夾娃娃機店的生意不但變得門可羅雀，加上缺乏人員管理，甚至變成治安的死角，破壞盜取的案件頻傳。

然而，就在1年多前，夾娃娃機的熱潮捲土重來。高嘉佑於2022年成立飛高高行銷公司，他認為自己做的不只是新娛樂產業，還是新零售。在104人力銀行的求職網站上，高嘉佑強調，公司朝多角化經營發展，包含夾子園的實體娛樂零售業、蝦皮電商教育培訓、代購專櫃美妝品以及生活用品批發團購。

爆發》展店30家 只在1年間

《財訊》報導指出，這個過去被視為商圈沒落象徵的產業，究竟是如何變身的？自動販賣商業同業公會祕書長賴玉明表示，過去夾娃娃機的內容物多以娃娃與3C產品為主，現在的機台裡面則放上琳瑯滿目的各國零食、泡麵，甚至是日常生活用品，隨著內容物的變化，成功吸引更多年齡層的消費者上門。

其次，夾娃娃機業者的經營形態從承租場地、機台轉變成為直營模式。業者為了拚來客數、回流量，無不絞盡腦汁祭出各種活動，例如會員福利、贈品或抽獎活動等等。再者，為了拚內容物的出貨量，主動提高客人夾取的成功率，因為透過聯合大量採購就能壓低成本，增加利潤空間。

《財訊》分析，從營業空間來看，也從幾十坪的小坪數走向上百坪大坪數。賴玉明說明，一方面是食品、民生用品等包裝體積較大之外，還必須隨時補貨，需要有更多的庫存空間。最後則是直營店多了人力成本，因為有這麼多的互動環節，與過去無人管理的模式相比，現在需要雇用許多工作人員服務並解決消費者的問題。

對消費者來說，走進店裡，空手而歸的失落感已經是過去式，現在有的是更多的樂趣與驚喜。賴玉明指出，夾零食的熱潮的確風行一陣子了，尤其最近進入暑假旺季，從人流的情況來看，仍在蓬勃發展，但還能撐多久，何時會退燒還很難說。

轉換》承租變直營 經營更靈活

《財訊》也發現，現在已經有不少大型直營夾娃娃機業者走出新的路，甚至打造成多功能的親子樂園，夾子園是典型案例。為了加強宣傳夾子園，高嘉佑也斜槓當起網紅，在抖音推出一系列的「夾新聞」。他在影片當中說，「他們說高雄新崛江已經沒落了，很多人嘲笑我們，怎麼這麼笨來這裡開店，不善良的人都等著我們倒閉，結果隔壁的大統百貨都驚呆了，夾娃娃機的人潮居然這麼多，如同當初第1家台中西屯重劃區店，如果沒有親眼看到的話，大家都不會相信，夾娃娃機的人多到要排隊。」

從過去的場主，轉向投入直營店的經營，高嘉佑自認為是一條比較辛苦，卻也是會比較長遠的一條路；重資本、系統化、規模化都將成為競爭優勢。他更透露，夾子園的每一家店都已經開始賺錢，平均每日的人流量達到千人之多，下一步要邁向50家的目標，印證這樣的商業模式可以實現。 …（本文出自《財訊》雙週刊690期）

（楊喻斐）

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