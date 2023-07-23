亞洲生技大會26-30日登場 規模創新高

生技產業年度大戲，2023 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會將於26日至30日登場，今年除了開發新型冠狀病毒mRNA疫苗三位唐獎科學家將分享最新疾病治療趨勢外，也創下19國參展、800家廠商、2,000個攤位、1,800場一對一媒合會四個新高，並躋身全球前三大生技展覽。

由於這是疫後國內首場解封後的生技大展，吸引大廠和學研機構爭相展示新技術和新產品。

睽違四年的大江，今年一口氣包下50個攤位，除展示保健和美容保養品的研發能量 外，旗下大江基因投入的基因定序檢測，有機會在展場招商引資。另外，博訊生技10個，生技股王保瑞也有8個攤位。

不落人後的官學研醫機構中，農委會、中研院也各有24個攤位、國衛院和成大各20個，中國附醫18個。

國際館中，則以美國館最積極，包下10個攤位，英國館則有8個。

由全球BIO生技協會與台灣生物產業發展協會（Taiwan BIO）共同 籌辦的亞洲生技大會，今年主題為「擁抱亞洲動能」，除了生技展外，並有23場國際論壇，超過30國生技專業人士共襄盛舉。

大會主席李鍾熙表示，今年聚焦CDMO、CRO、智慧醫療、創新療法主題，且將以Online+Onsite形式提供 全球生技業者最佳交流平台。

有鑑於CDMO（委託開發暨製造服務）趨勢，今年將擴大展出，台康 、台耀、保瑞、大江生醫、中裕新藥等國內廠商，及必帝、FUJIFIL M與Wuxi Biologics等國際廠商，都展示最新技術、設備與經營策略。

另為展示台灣臨床試驗量能，今年新增CRO（臨床試驗）專區，國內 外知名臨床機構參展，包括精睿、安美睿與明生等公司，而全球知名 CRO公司徠博科（LabCorp）及ThermoFisher首次參與。

此外，今年也吸引美國、英國、澳洲、瑞士、比 利時、義大利、波蘭、印度、馬來西亞、奧地利等19國組成11大國家 館，還有日本、中國、韓國、新加坡、香港、瑞典、德國、法國、丹 麥等多國公司參展。