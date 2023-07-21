黑海協議破局 催化農糧化肥題材 2檔有戲

黑海協議破局，國際穀物價格飆升，引發市場揣測恐催化農糧化肥行情，烘托惠光（6508）、東鹼（1708）股價逆勢活絡攀揚；惠光盤中一度漲破8％，東鹼也因市場預期化肥可望走漲，爆量觸及漲停，一舉填息。

對此，分析師認為，俄羅斯終止黑海穀物協議，市場擔憂將加劇俄烏戰爭並危及全球糧食安全，但目前太多不確定性、狀況混亂尚無法評估出明確方向，而目前全球整體淨供給仍是增加，化肥當前也屬淡季，且供給充足，短線還看不到連動影響。

此外，俄羅斯主張，如果俄羅斯恢復協議條件得到滿足，即該國有能力安全出口自己的食品和化肥，則可以重新實施聯合國支持的協議。此舉對化肥供給也屬增加態勢。

惠光植物保護劑產品銷售以兩岸為主，並外銷東南亞及南美；地工膜外銷至澳洲、大陸、越南、南非。第一季營收年減25.77％，營業利益0.53億元，EPS 0.43元，擺脫去年第四季虧損陰霾，但較去年同期高檔衰退59.43％；上半年營收年減38.53％。

東鹼硫酸鉀合計年產14萬噸；另有15艘Handy size輕便型散裝船。今年散裝航運第一季陸續換約，將以開拓市場、新產策略延續動能；除小蘇打產線布局，化學品業務應用於半導體業者廢水處理的氯化鈣業務，半導體產量增加時，使用量也會同步增加。

分析師指出，大陸7月下旬複合肥企業開工緩慢提升，剛需備貨跟進為主。硫酸鉀因企業裝置開工率達到5成水平，市場按訂單出貨。鉀肥原料價格雖處於低位，短期在供應量較大情況下，工廠採購仍偏謹慎，按需採購，預估價格或將以震盪偏弱走勢為主。

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