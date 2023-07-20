荷包縮水!兩龍頭接連漲價 叫外送再扒層皮

叫外送荷包得縮水了！繼上個月底外送平台Uber Eats加收「服務費」，另家foodpanda昨宣布自8月9日起，加收「平台費」1至9元，訂閱制pandapro會員也逃不過，其實去年6月該平台就針對雙北、基隆、桃園和新竹收取3元平台費，當時曾引爆退訂潮，這次foodpanda將平台費收取對象擴及全台及離島所有用戶，再度引發消費者討論。

Uber Eats上個月宣布加收5元至40元服務費，當時foodpanda曾表示暫無相關規畫，沒想到時隔不到1個月就跟進。foodpanda表示，基於使用者付費原則，為了維持平台的營運、產品開發，加收平台費1至9元，平台費將依據訂單金額、消費者所在地區、外送距離、離尖峰時段而定。foodpanda也說，經內部試算後，約6成的訂單收取的平台費在3元以下，外帶自取、內用優惠及pandago等服務則不在此限。

事實上，foodpanda早在去年就選6地區收取平台費，分別是雙北和基隆每筆5元，桃園和新竹每筆收取3元（後統一均收3元），並於6月6日公布的隔天就「突襲式」開始加收，雖然foodpanda祭出多項優惠，仍引發了不少退訂爭議，甚至訂閱制的會員認為foodpanda違約，一度有8百多人向消保處申訴。foodpanda曾為該風波公開道歉，但指出平台費用途為支應平台維運成本，不屬於外送運費、折扣等pandapro優惠範疇。

這次為防範用戶反彈，foodpanda提早公布全面加收平台費，並端出會員折扣，強調使用優惠後，訂單總金額甚至更便宜。高雄陳小姐則覺得foodpanda此舉是變相漲價，同時抱怨平日點餐時A餐廳明明較近，系統卻導到較遠的B餐廳，拉長運送距離與時間，現又加收平台費，將降低使用foodpanda的意願。

本身也是外送員的新北市李先生，是外送平台的重度使用者，他表示加收平台費時確實心生不快，但久了就習慣，如果平台給的優惠比到實體店便宜，還是會選擇外送，但身為外送員「如果加收的費用能提撥部分金額給外送員就好了！」

Uber Eats雖6月30日開始加收「服務費」，但調降4成運送費，訂閱制的Uber One會員則免服務費。Uber Eats表示，收取服務費後整筆費用與過去相差不多，訂單量不受影響。

（中國時報 古明弘）

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