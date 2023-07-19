餐飲業加薪仍找不到員工？專家提1關鍵

104人力銀行2023年《民生消費產業人才白皮書》調查顯示，民生消費產業中徵才量最大的五大產業，餐飲業、零售業、批發業、住宿服務業、運動休閒業等，疫情後薪資漲幅落在8.6％至13.7％之間，仍不及其他產業的12.6％及基本工資時薪累計調升17.3％、月薪累計調升14.3％，薪資不利留住員工。

民生消費產業人才缺口續創歷史新高，比2020年疫情期間同期成長90.9％，平均每位求職者可分得8份工作；而人才缺口最大是餐飲服務生，平均每月缺9.5萬人，每4個民生消費產業的工作機會就有1個是餐飲服務生。

調查還發現，今年第一季每月短缺38.2萬人，其中餐飲業短少17.1萬人最多，其次分別為零售業10.6萬人、批發業5萬人、住宿餐飲業2.7萬人、運動及旅遊休閒業2.6萬人。

目前，餐飲業有17.1萬缺口，若企業願意追上平均的44,725元應可舒緩缺工困境，104集團策略長吳麗雪直言，「餐飲業都還沒有祭出到高薪待遇，才會在數據上敬陪末座」，若無法擴大調薪幅度、加碼福利誘因、或改善勞動條件，將不利於企業留才搶才。

為什麼餐飲業加薪仍找不到員工？分析背後原因主要有三，一是整體平均加薪幅度小、平均薪資仍墊底，二是疫情前裁員，加上疫後大舉展店，三是第一線人員流動率高；專家建議，企業可透過大幅加薪、放寬學科條件、多元任用、彈性工時與排班等策略，以補足人力缺口。

（旺得富理財網 黃順德）

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