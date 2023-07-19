旭源今年營運以獲利為目標

包材設備大廠旭源巴西及印尼兩海外工廠收縮膜表現不如預期，但中元節將屆，台灣食品飲料廠提前備貨，7月營運可望與6月相當。旭源表示，今年不再衝營收，營運以獲利為目標，期望下半年可轉虧為盈，彌補第一季虧損。

旭源6月合併營收1.07億元、年增0.02％，第二季合併營收3.04億元，年微減2.51％，上半年合併營收5.87億元，年減幅7.94％。旭源主管表示，上半年旭源包材設備與去年同期相比微幅成長，全年可望小幅成長。

目前巴西正值冬季，飲料收縮膜需求不旺，印尼廠因疫情期間，消費者囤貨，後疫情，飲料收縮膜需求也不如預期，但整體來看，第二季營收優於第一季，第二季有機會轉虧為盈。

旭源表示，中元節將屆，食品飲料廠提前備貨，台灣廠收縮膜及積層袋近期接單及出貨不錯，7月營運可望與6月相當。旭源今年將設備汰舊換新，提升效率，今年度營運有機會穩定成長。

旭源去年本業虧損0.79億元，憑藉出售新竹廠房及土地等業外收益的挹注，淨利歸母公司4.96億元，EPS攀升至8.67元而創史上新高，今年營運回歸本業。旭源表示，今年不再衝刺營收，營運以獲利為目標，期望下半年可以轉虧為盈，彌補第一季虧損。