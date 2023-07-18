中興電涉雲豹甲車案 江義福辭董事及董座

中興電工董事長江義福遭指控涉入雲豹裝甲車動力底盤採購弊案，儘管共同被告協力廠商許清順、許筑雯就啟福集團使用大陸地區製品一事，一再陳稱江義福並不知情，台中高分院18日二審宣判，江義福二審被判5年10個月徒刑，觸犯詐欺取財罪定讞。江義福宣布，即日起，請辭董事及董事長，循一切司法途徑尋求救濟，奮力辯明自身清白。

江義福18日晚間發聲明表示，CM32雲豹八輪甲車，全車共分「砲塔及射控系統整合、滅火系統」、「全時四輪轉向及承載系統」、「鋼甲、凱夫勒防彈內襯及外掛裝甲套件系統」、「電源、線束佈設與車載管理系統」、「車體設計、全車系統整合、機砲與車體界面工程整合及原型車製造」等五大部分，計逾15,000項零件。

中興電工承製之「動力底盤系統」，可再區分為動力系統、傳動系統、燃油系統、液壓動力開啟機構系統、承載系統、煞車系統、中央胎壓系統、轉向系統、液壓動力舉撐機構系統等九大次系統(即零組件)，依材料表共計1,417項料件。

「動力底盤系統」之組成，由上而下為零組件（動力次系統／轉向次系統等9大次系統）、零件、料件。中興電工協力廠商啟福集團使用之大陸地區S1、S2轉向器本體），及綜合液壓泵浦泵本體等料件，僅屬「動力底盤系統」之9大次系統下『1417』項『料件』之一，其中「綜合液壓泵泵浦本體」進料金額為10萬0620元，屬於動力次系統，僅佔「動力底盤系統」每車金額1499萬4000元之0.067％，「S1、S2轉轉向器本體」進料金額各為4萬1580元，屬於轉向次系統，僅佔「動力底盤系統」每車金額之0.055％，該2項料件合計佔「動力底盤系統」金額極微之1.22％，衡諸事理常情，中興電工無可能更無必要，冒可能涉罪或遭國防部、209廠解約鉅額求償之重大風險，配合該協力廠商以該低價料件進行所謂詐欺。

又209廠多次以新聞稿及公文表示與中興電工合意以財政部『進口貨物原產地認定標準』為認定原產地之標準，而財政部關務署在回覆台中高分院之函文中仍維持本案綜合液壓泵及S1、S2轉向機之「原核定生產國別」為泰國之認定。

一審判決後，209廠尊重司法判決意旨，請求中興電工比照採購契約退、換貨規定，辦理第4至7批料件更換，並請中興電工承諾後續不會因法院最終判決結果對國防部或209廠提出賠償訴訟，亦見國防部及209廠均不認為自己陷於錯誤而交付貨款予中興電工，當無損害可言。

另，209廠合約中就料件、零件、零組件，何者為合約中定義之產品，並未定義，且依行政院秘書長函檢附之105年11月10日「研商國防部雲豹八輪甲車採購案履約相關問題第2次會議記錄」記載「契約中要求禁用大陸地區產品一節，請釐清究係成品全部不得採用，抑或部分零件或原料不得採用？」等語，顯見當時與會單位包括國防部、行政院工程會及法規會相關人員，對於所謂「禁用大陸地區產品」是否指「任何料件、零件、零組件均不得用大陸地區產品」之契約解釋疑義，均尚無定論而需要再釐清，然原判決竟遽而對中興電工及江義福作成不利之認定，並進而沒收鉅額金額，非僅不符比例原則，更與經驗論理法則相左，其判決違誤之處，至為灼然。

共同被告協力廠商許清順、許筑雯就啟福集團使用大陸地區製品一節，一再陳稱江義福並不知情。顯然使用大陸地區製品屬於下包廠自行決定所為，故原判決竟認許清順擬使用大陸地區料件之規劃，係犯意聯絡與事先謀議，顯與許清順、許筑雯歷次之供證相左，有未依卷內證據逕行認定不利被告事實之違誤。

綜上所述，江義福及中興電工於本件採購案履約過程，本著國防自主之初心，參與雲豹甲車之承製，成功為國庫撙節數十億元國防預算，過程中雖遇到許多困難，均一一克服，如期提供高品質之動力底盤系統予209廠，未曾有絲毫損害中興電工及國防部，更未從中詐取任何不法利益，原判決不符證據法則及無罪推定原則，中興電工及江義福將依法提出救濟，以維清白。

江義福表示，關於證券交易法特別背信罪部分，證交法部分，雖經二審法院詳細調查，已經確認圖紙差漏存在的事實，中興電工於投標前將增加的費用列入投標金額估算，得標後並列入成本，確有支付的事實及必要，且經法院傳喚所有證人，都說該款項是由協力廠商取得，沒有一絲一毫流入江義福私人口袋，江義福沒有背信及不法所有的意圖，此部分仍可待上訴第三審後，還與清白。

針對法院判決沒入之20億9,916萬元，中興電工將於今年第二季財報認列損失，在認列損失後，本公司上半年獲利將約為損平，但因業務仍正常且接單順暢，在手訂單仍高達340億元，故下半年公司利潤仍成長可期。

為忠實反映公司獲利狀況及回饋股東應得股息，中興電工預計分配公司帳上21.9億元溢價資本公積之部分，以維持原2023年預算應發之股利。

中興電工經此事件對財務、業務並無影響，一切正常運作，公司願景擘劃清晰，將依循執行壯大之。中興電工在2022年即自主公開永續報告書並於2023年進行碳盤查，在2023年7月更積極引進新規ISO38001，以宣示公司為公司治理之前導者。

本案對投資大眾暨所有利害關係人，所造成的影響，中興電工深表歉意，在此僅能以戮力公司經營，加速成長獲利為回饋，願所有夥伴支持，一起見證中興電工再創佳績。

江義福表示，中接手經營中興電工20餘年來，始終競競業業，將公司從衰頹破敗帶向今天專業人才匯聚、制度健全、業務昌盛的美好局面，核心業務如氫能、綠電，更蓄勢待發、前途一片光明，他衷心期望公司同仁不憂無懼，在公司發展的關鍵時期持續為公司及股東福祉齊心努力。

江義福宣布，他自即日起辭去董事長及董事乙職。不信這世間已無公理正義，必將循一切司法途徑尋求救濟、奮力辯明自身清白。

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