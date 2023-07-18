五大民生消費業薪資增幅落後 缺工續創高

大缺工能帶動民生消費業好「薪」情嗎？根據104人力銀行最新發布的2023年《民生消費產業人才白皮書》，過去五年餐飲、零售、批發、住宿服務、運動及旅遊休閒業平均月薪3.7萬～4.1萬元，居整體產業後段；疫情前後，薪資增幅介於8.6％～13.7％不等，略低於同時期的法定基本工資時薪累計調升17.3％、月薪累計調升14.3％。

104集團策略長吳麗雪表示，民生消費產業雖已啟動加薪潮，但留才攬才效果尚待發酵，缺工潮持續創新高。民生消費業每月人才缺口38.2萬人，求才難度是整體市場的4.4倍 。

根據這份白皮書，今年整體六十三個產業職人平均月薪44,725元，五大民生消費產業排名落後。其中，批發業平均月薪41,162元，排名第40，其他四大產業平均月薪都不到四萬元，零售業39,305元、排名第50，住宿服務業39,157元、排名第51，運動及旅遊休閒服務業38,931元、排名第53，餐飲業37,484元、排名第60。

按工作地區分布，五大民生消費產業皆以北部職人薪資較高，比中部及南部高出8％～15％，10年來北中南薪資差異不大，僅北部零售業平均月薪41,299元、住宿服務業平均月薪41,280元，近十年來首次達到4萬元。

五大民生消費產業職人平均月薪，2023年比2019年疫前，五年累計薪資增幅為：住宿服務業16.3％、餐飲業13.7％、批發業12.1％、零售業11.4％、運動及旅遊休閒服務業8.6％。

相比同期市場均標：整體六十三個產業職人平均月薪增幅12.6％，及國內基本工資時薪從150元調升至176元，累計升幅17.3％，月薪從23,100元調升至26,400元，累計升幅14.3％，五大民生消費產業職人月薪平均增幅並未明顯高於市場均標。若無法擴大調薪幅度、加碼福利誘因或改善勞動條件，將不利於企業留才搶才。

不過，也有八大亮點職務的平均月薪，因餐廚技術及專業研發超越整體產業薪資，包括零售業（藥局）的藥師，共享營業收益，平均月薪8萬元，高於整體產業平均月薪6.7萬元；運動及旅遊休閒服務業國外業務，受惠國境解封報復性出國商機，月薪5萬元，高於整體4.8萬元；網頁設計師比整體平均高2,000元。

住宿服務業的中日西式廚師、西點／蛋糕師受惠觀光旅宿的商機及規模經濟，平均薪資比整體產業相同職務月薪高出4,000～7,000元不等；餐飲業食品研發人員，掌握產業關鍵與技術核心，薪水4.2萬元，高於整體3.5萬元。

此白皮書同步揭露5大強彈職務，因知識技術及工程專業，疫後薪資、比疫前成長超過20％，超越整體產業薪資同期增幅，包括零售業顧問人員疫情前後薪資成長29.3％、批發業業務支援工程師29.2％、住宿服務業日式廚師22％、零售業藥師21.8％、運動及旅遊休閒服務業網頁設計師20％，其中日式廚師、藥師、網頁設計師同時攻佔八大亮點職務。

延伸閱讀

台積熊本廠員工時薪超驚人 當地民眾反應曝

接單情況仍不穩 製造業占無薪假人數8成

看齊軍公教！這群人明年加薪8％關鍵曝