陶氏化學路州廠爆炸 這台廠受惠轉單效益

陶氏化學為全球半導體光阻劑、拋光墊/液大廠，因主要生產基地路易斯安那州廠房發生爆炸，引發市場關注恐牽動半導體化學材料市場供給，台廠永光 (1711) 轉單受惠效益，激勵永光股價強勢攀揚逾7％。

對此，永光表示，陶氏化學光阻產品主要生產高階IC製程光阻，公司IC光阻持續驗證、測試中，目前營收比重仍相對小。

外電報導，路易斯安那州為陶氏化學全球業務中心，生產50多種不同的中間體和特用化學品，例如氯、聚乙烯等，終端應用涵蓋化妝品、溶劑、藥品、汽車零件、電子元件等。路易斯安那州Plaquemine廠區發生爆炸，內部緊急行動中心已與當地政府合作，目前所有人員安全，且空氣監測未檢測到空氣中的有害物質，事故原因調查中。

分析師指出，陶氏化學為全球半導體關鍵化學材料的重要供應商，高純度化學品產品線提供一系列光阻材料，包括光阻劑、光阻輔助劑等，也供應全球CMP材料包括拋光墊、拋光液等。全球光阻劑市占約17％，CMP拋光墊市占79％、CMP拋光液市占約15％，路易斯安那廠爆炸恐衝擊光阻液、拋光產品產能供應。

永光電子化學品中，光電營收比約4成、半導體6成，產品涵蓋前端成熟製程、後端封裝所需的光阻劑，涵蓋UV製程的正型光阻、負型光阻，顯影液、研磨液，以及感光聚醯亞胺（PSPI）等材料、碳化矽研磨漿料、拋光液等。

永光今年受制通澎、客戶庫存調整，壓抑營運動能：上半年營收38.48億元，年減18.75％。積極切入高階材料應用，Mini LED光阻劑已穩定出貨國內LED領導廠商，Micro LED光阻劑開始銷售，未來有機會出貨給大陸、南韓廠商。

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