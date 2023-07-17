夏日、補助加碼 燦坤站回季線 拚回5日線

燦坤(2430)「夏日會員特典」促銷活動連日反應熱烈、買氣直升，自即日起宣布活動加碼延長3天，7月19日前憑會員身分即享全館5折起，還可抽最高3萬元燦坤K幣，搶搭高溫酷暑商機，以及「住宅家電汰舊換新節能補助」，經濟部將爭取今年加碼33億元，均增加買氣，加上全新公司代言人AKIRA（黑澤良平）的重磅加持，為燦坤帶來煥然一新的動能。

下半年除了夏日商機，亦有補助題材延燒、電子新品出籠、開學季、父親節檔期等助陣下，可望帶動營運勝過上半年。股價方面，較未受到三大法人關愛，外資、自營商買賣超搖擺不定，燦坤周一開低達42.55元最低，不過燦坤2個月低點有守，隨後翻紅站上季線，拚回5日線。

今年夏天令人期待的Apple筆電終於登台，「MacBook Air 15吋M2」號稱市場最強15吋筆電，即日起開放預購，在燦坤完成預購最快7月底前可入手。下半年重頭戲更是電子終端產品銷售旺季，隨著秋季蘋果iPhone等新品問世，都將挹注燦坤營運，預估今年下半年營運將優於上半年。

ESG消費當道，燦坤正式啟動「酒矸倘賣嘸」舊換新專案推有價回收，不僅提供資通訊3C商品舊換新「折價金」回饋，再加碼指定商品估價金額15%優惠，折價金不限品類、全館可折抵。生活家電拿舊換新則享獨家換新價，指定商品最高現省6萬元。此外，燦坤「助學專案」更祭出萬元筆電應援校園新鮮人，凡持有大專院校學生證的在學生，至燦坤選購助學專案活動商品即可享有獨家優惠。

暑期高溫及政府補助加持，帶動節能家電及涼夏電氣舊換新消費浪潮，近月來買氣大幅成長。現在選購一級能效冰箱及空調可享政府補助最高5,000元，活動期間購買指定空調下殺75折起、再送燦坤獨家滿額好禮。政府補助方面，經濟部2023年推動「住宅家電汰舊換新節能補助」，規畫投入20億元預算已用罄。經濟部宣布將爭取今年加碼33億元，供汰換住宅節能家電補助，補助氣焰不滅，燦坤更逢夏日商機反應熱烈而加碼延長三天，可望持續催熱買氣。

夏日同樣搶攻節日商機，八月父親節倒數3周，置辦寵爸禮物選在燦坤，首推指定電鬍刀滿額送活動，更加碼祭出眾多精選禮品限時大放送。

（時報資訊 葉時安）

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