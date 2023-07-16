車用助攻 毅嘉Q2稅前淨利暴增224%

毅嘉（2402）公布第二季暨上半年營運表現，第二季單季稅前淨利季增高達224％，累積上半年度稅前淨利約1.86億元，則是創下同期新高。毅嘉表示，下半年在車用市場持續助攻下，整體營運可望再攀高峰。

毅嘉自結第二季單季自結合併營業收入20.73億元、年增加23％，合併毛利率16％，合併營業利益約1.06億元，合併稅前淨利約1.42億元，單季營收及獲利同創近年新高；累積上半年度之合併營業收入金額約39.96億元、年增加16％，合併毛利率為14％，合併營業淨利約1.53億元，合併稅前淨利約1.86億元、年增加17％，上半年度獲利創近年新高。

毅嘉表示，第二季營運在車用產品出貨暢旺的帶動下，單季合併營收來到20.73億元，較第一季增加8％，單季稅前淨利達1.42億元，季增高達224％，單季獲利來到近年新高；累積上半年度之合併營業收入約39.96億元，較去年同期增加16％，而合併稅前淨利約1.86億元，則較去年同期增加17％，若排除第二季度因獎勵員工而發放的庫藏股費用因素，則上半年度的獲利較去年同期增加超過三成，毅嘉整體營運績效再創近年佳績。

展望下半年，毅嘉表示，隨著供應鏈壓力緩解，全球車廠產量明顯回穩，而汽車產業全面智慧化的趨勢，正推動車用電子應用的快速成長，毅嘉耕耘車用領域多年，111年全年度車用產品之營收佔比已達65％，今年車用產品之營收比重將可望在車用客戶出貨動能持續攀升的情況下挑戰七成，也將順勢帶動毅嘉下半年的整體營運再攀高峰。

（時報資訊 王逸芯）