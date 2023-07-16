遠百寶慶店將拆除重建 感恩日邀200家廠商

目前全台既存歷史最久逾50年的遠百寶慶店即將於24日進行最後營業日，在封館拆除重建前夕，遠東集團大家長徐旭東、遠百總經理徐雪芳將連袂於20日感恩日與館內逾200個專櫃廠商、員工一起共度，以期許五年後的遠百寶慶店將成西門商圈最重要地標。

包括滿心集團董事長李俊良、台灣資生堂董事長陳國祥等均是當年與遠東百貨一起打拚至今的合作夥伴，不僅如此，包括員工與顧客均有二代同堂、三代同堂的服務關係，20日感恩日還將一對母女檔員工獻花，其中媽媽在遠百寶慶服務達38年已退休，女兒則接棒服務達12年，代表遠百寶慶世代傳承。

遠百寶慶店是遠百體系第三家百貨門市，起家店永綏店後因祝融，在寶慶店另開新店後併入，另台中二店也已收掉，因此至今逾50年的 寶慶店是遠百最老的店，也是全台既存歷史最久的百貨公司。寶慶店現有營業規模6,000多坪近七千坪，若按獎勵容積率最高700％估算， 重建後營業面積上看1.1～1.2萬坪，預計8月進入拆除重建階段，有望五年後以倍數規模回歸登場。

寶慶店開幕時，當年西門町百貨臨立，有來來百貨、今日百貨、力霸百貨等，但隨著北市商圈轉移往東區，如今遠百寶慶店成為西門商 圈唯一百貨公司，在重建後有望成為西區重要門戶；以目前全館逾200個櫃位，在營業規模翻倍前提下，有望湧入逾400家廠商進駐，目前寶慶店會員達11萬人次亦可望倍數擴增，而其中更不乏三代同堂會員，在目前結束特賣會即出現不少阿嬤帶著女兒、孫子女一起搶購畫面。