台電強韌電網 機電廠進補

極端氣候，氣溫飆升，電力供應日益吃緊，為此，台電加速推動強韌電網計畫，並釋出逾千億元汰舊換新電力設備商機，包括士電、東元、中興電、亞力、華城、樂事綠能及大同等機電大廠，都是潛在的受益對象，近期接單頗有斬獲，股價也有所反映，尤其華城14日股價升至200元，創下新天價。

極端氣候造成夏季氣溫迭創新高溫，台電夏季電力調度更吃緊，去年開始，端出為期十年、逾千億元的強韌電網計畫，汰換老舊饋線及電力設備，並建置太陽能光電廠及離岸風電並聯發電至電力變壓站，升壓站所需電力設備及線纜，機電及線纜業者都可受惠。

尤其是士電、東元、亞力、中興電、華城、樂事綠能及大同等機電大廠，相繼獲台電變壓器或開關等電力設備標案訂單，未來2～3年訂單不成問題。樂事綠能獲近3億元訂單，今年起陸續出貨。

大同6月獲台電高壓智慧型電表標案1.79億元標案，預計2024～2025年分批交貨，智慧電表在手訂單25億元。東元剛拿下台電彰工升壓站及永興開閉所161KV靜態同步補償器（STATCOM）統包新建工程標案，金額44.599億元。

士電、中興電、亞力及華城四機電大廠在手訂單均逾百億元，上半年合併營收全面締造同期新高，預期下半年營運可優於去年同期，全年營收及獲利挑戰，續創史上新高。

中興電董事長江義福說，每周都接獲台電及民間企業採購GIS開關訂單，以161KV及345KV超高壓GIS開關為主。前五月光台電訂單達110億元，GIS開關在手訂單230億～250億元，加上工程統包，整體在手訂單330億元。

華城因台電強韌電網計畫而受益，美國電力公司因應電力配輸轉型，也釋出採購變壓器訂單，迎來近15年來難得一見的景氣榮景，目前整體在手訂單首度突破百億元。

華城表示，台電電網計畫、外銷及綠能產業是華城今年營運增長三大動能，各占營收三分之一，接獲美國電力公司採購8台500KV等級變壓器訂單，2023～2025年每年可望接獲至少20億元訂單。