車王電 規劃赴巴拉圭投資

巴拉圭總統當選人貝尼亞15日參訪華德動能中港廠。陪同參訪的車王電兼華德董事長蔡裕慶表示，公司將在巴拉圭尋求合作夥伴，合資成立電動車（巴士）專業營運公司，並建立一階產業鏈，若與巴拉圭政府談成，規劃明年起至2030年進行投資，初步規劃的金額在1億～1.5億美元間。

蔡裕慶並透露，所投資的金額將用於電動車、一階鋰電池、堆高機鋰電池、綠能載具、鋰電池芯及氫燃料電池等領域。雙方談成後，集團2024年就會在巴拉圭籌設公司，包括設立電動車（巴士）專業營運、電動車及車王電子公司。

貝尼亞一行是繼友邦瓜地馬拉總統賈麥岱參訪華德動能後，又一位參訪的總統級人物。

貝尼亞對華德動能高科技的電動巴士、智能電動自行車平台及車輛動態資訊系統完整生態系，印象深刻，他期許兩國產業能有更深入的合作。

蔡裕慶介紹華德動能已建構的各項產品外，並首次展示車王電創新的「中置馬達電動自行車」及其鋰電池能源平台（GPP）。

蔡裕慶向貝尼亞建議，要有明確的產業政策、零污染的電動車交通政策，交通是巴拉圭建立產業平台的第一步，可利用建立交通平台的機會，同步建置當地電動車產業一階供應鏈。

車王電集團旗下華德動能、銓鼎科技，擁有電動車生態系及整合與建置能力，產品都是集團製造。完成電動車營運、場站、所有產業生態系及產業垂直整合，很容易將電動車產業供應鏈，複製至巴拉圭。

蔡裕慶強調，車王電正在巴拉圭尋求當地合作夥伴，主要從事高效率的交通運輸系統等，像車王電旗下銓鼎的先進營運系統，確保車輛營運與維護。巴拉圭電動車產業要維持一定基本量，讓一階產業鏈廠商能在當地生產。