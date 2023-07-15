美中貿易戰重傷 謝金河曝1大廠下場超悲愴

2017年美國前總統川普祭出貿易戰，正式揭開美中角力序幕，惡鬥逾5年未果，財信傳媒董事長謝金河提出5點觀察，並以1家供應無人機電腦主機的工業電腦大廠為例，只因部分生產基地在對岸，就被砍單還被踢出供應鏈，甚至拖累股價跌停，感嘆台商難為，選邊壓力山大。

謝金河在臉書以「兩隻大象打架，誰傷得重？」為題，指出全球媒體都認為美中兩隻大象打架，勢必兩敗俱傷，台媒及工商界人士也都説：千萬不要選邊站，否則會被踩死。

如果大家回看2017、2018年媒體報導，大多數都認為，中國是世界工廠，世界上沒有任何1國可取代。也有説，美國封鎖中國科技產業，一旦中國自力研發成功反撲，美國會跪地求饒！新加坡學者馬凱碩沾沾自喜他的觀點。也有認為，中國是世界不可或缺的大市場，少掉中國這一塊，全球經濟將崩潰。

經過5年多，回頭來撿視，抖音最喜歡唱衰美國，強烈主張東升西降，不過，這些年大家的疑慮似乎都沒有出現，謝金河也提出5點觀察。

1.貿易戰前，阿里市值8626億美元、騰訊9551億美元，那時蘋果、微軟市值1兆多美元，現在蘋果3兆美元、微軟2.5兆美元，阿里只剩下2千多億美元，騰訊剩下4千多億美元。這些年，中國科技股市值嚴重縮水。

2.美國已經升息10次，共計20碼，中國不斷降息，6月CPI零，PPI負5.4%，正在墜入通縮深淵。而美國努力升息，股市卻頻頻大漲，大型科技公司股價頻創新高，深滬港股市卻疲弱不振，最近中國國務院總理李強努力為新經濟企業鬆綁，鼓勵人民多消費，但居民則努力把錢存起來。

3.大家認為中國的生產基地移不走，但印度、東恊、墨西哥、波蘭正努力崛起，製造業大規模從中國移出。這些年，日本經濟在大家看衰中穩健爬升，這是地緣政治加持日本的力量，要讓日本有足夠實力牽制中國。

4.過去30年，中國快速崛起，是美國號召全球製造業到中國投資，現在美國號召大家離開，留下的是高工資、高房價，緊接著泡沫調整壓力就來了，這是眼前中國的難題。

5.在地縁政治角力下，台商如果選錯邊，也會丟了訂單，最近1家工業電腦大廠，原供應無人機電腦主機，因為老闆親中，一部分生產基地在中國，被從供應鏈中剔除，股價有1天跌停。謝金河感嘆，這個選邊壓力，正不知不覺降臨在企業身上。

（旺得富理財網 李宗莉）

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