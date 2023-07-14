根留臺灣新案 光陽砸44億推進機車電動化

投資臺灣事務所14日再添4家企業共擴大投資臺灣，包括根留臺灣方案的光陽工業，以及中小企業方案的寶嘉誠工業、錠勝工業及台華精技。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,377家企業超過2兆817億元投資，預估創造14萬6,181個本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有169家根留臺灣企業投資約4,780億元，創造2萬5,619個本國就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引916家中小企業投資約4,219億元，帶來3萬4,030個本國就業機會，後續尚有10家企業排隊待審。

光陽工業於民國52年創立「KYMCO」機車品牌，近年更因應機車產業電動化浪潮的推進，以全新的技術與創新的思維，於民國107年創立「Ionex光陽電動車」。隨著全世界個人交通工具朝向「零排放」發展，光陽斥資逾44億元積極投入電動機車之研發製造、電動機車電池組及銷售電動機車所需之電動化環境之建置，以商業模式建構出電動機車、電池、電池交換站之整體產業體系，為個人、企業、政府提供電動車全方位解決方案，持續引領臺灣機車產業電動化的全面性發展。

寶嘉誠工業秉持「品質成就未來，創新永無止盡」的精神，以「PARKSON」品牌行銷工具機至國際市場。為強化全球競爭力，公司已於108年9月申請通過「中小企業加速投資行動方案」第1案，為因應綠色智慧製造趨勢，公司再投資近5億元申請第2案，預計招募本國員工48人，在臺中市烏日區興建精密加工二廠，導入智慧化減速機生產線。本次投資亦規劃節能減碳措施，新廠區預留大片植栽面積，廠房屋頂設置太陽光電，逐步實施碳盤查，將生產製程轉型升級低碳化，期盼成為工具機產業綠化升級之領頭羊。

錠勝工業為專業鈑金加工廠，產品項目包含鋁鈑金零件、不銹鋼鈑金、鈑金機殼/櫃/箱及不銹鋼/金屬骨架，供應給半導體、電機、電動車及電子設備業。由於臺灣擁有全球最先進、最完整半導體供應鏈，半導體設備需求為高成長狀態，因應產能所需，公司投入近5億元在桃園中壢區擴大營運規模，將新建置廠房及高附加價值產品產線。未來會採用低碳排設備，且廠內回收金屬廢棄物及採用雨水貯留系統，達到資源有效利用。預期投資完成後，可為在地增加10個就業機會。

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