SCFI翻漲5.09％ 運價多空因素一次看

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）出爐，翻正轉漲47.38點至979.11點，周漲5.09%。觀察運價後市，雖美國線明（15）日起又漲運價，為7月以來第2度，但加拿大西岸大罷工結束，恐削弱後續運價支撐，而長榮董座張衍義日前則保守指出，第3季旺季後延至季末，甚至是第4季初，加上老舊船舶淘汰賽要到明年才開打，短線後市變數多。

近來貨主與船商議價拉鋸，導致SCFI跟著起伏，上周僅漲1周又翻黑，轉跌21.87點至931.73點，跌幅2.29%，本周卻又突然翻正，轉漲5.09%。

但業界多認為，SCFI恐難站上千點，即使就算站上，也不容易守穩，至於多空部分，最大利多來自美國線明起每FEU運價調漲400~450美元，繼1日喊漲約400美元後，短短半個月再漲一波，除為7月以來二度調漲，也是今年第4次的漲價行動。

業界分析，船商持續減班縮艙，推升7月起貨量緩增，加上加拿大西岸碼頭工人7/1起罷工，部分內陸貨轉由美西港口送至加國內陸，推升美西線貨載率提升，航商自然順勢喊漲。

不過，囊括最大港溫哥華在內，加國西岸30座要港的大罷工落幕，歷經13天，勞資達成未來4年薪資合約的初步協議，估計造成價值約97億加幣（約2288億元台幣）的貿易損失，隨加國西岸港口恢復運作，恐影響美西線的運價支撐力道。

展望海運後市，長榮董座張衍義11日出席「航海節」慶祝大會時表示，雖下半年有機會優於上半年，但目前看來第3季傳統旺季後延，目前僅期盼第3季末、第4季初運價回升，航運業今年還是能維持獲利。

但他也保守指出，供需失衡嚴重，目前艙位仍舊過剩，加上需求疲弱，近期運價即使回溫，恐怕也支撐不久，認為短期運價難回復正常水準，由於老舊船舶的淘汰意願，恐怕要到明年才會提高，鑒於今年運力續增，後市仍有變數。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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