成運電巴 整廠輸出巴拉圭

台灣電動巴士產業瞄準全球市場全力開搶，成運汽車看好中南美洲商機，將在巴拉圭以合資模式設立電動巴士廠，預計整體投資規模約40億元，成運希望取得51％股權，除直接供應巴拉圭市場，也將以此作為外銷鄰近國家的生產據點。

巴拉圭總統當選人貝尼亞（Santiago Pena）近日訪問台灣，13日特別率團參訪成運五股場。成運於現場展出12米電動彩繪公車及電動城際巴士，並由董事長吳定發及總經理吳忠錫親自接待說明。

吳定發表示，巴拉圭與巴西共有的Itaipu水電站是全世界發電量最大的水力發電廠，因此巴拉圭的電力屬於全綠電，成運的快充型純電巴士導入巴拉圭生產製造，並使用巴拉圭的全綠電，將創造全世界第一個全綠電公共交通典範。

吳定發進一步指出，巴拉圭雖有充沛電力，但汽柴油卻全數進口，發展電巴將可充份使用該國過剩電力，大幅節省燃料成本90％，省下巨額購油外匯。吳忠錫表示，根據巴拉圭新任總統規劃，主要希望在任內將當地約4,000輛傳統巴士全數汰換為電動巴士。

此次進軍巴拉圭，吳忠錫說，成運將把台灣成熟的電巴科技與快充技術移轉至當地落地生產，希望達到35％當地自製率、以獲得南美洲共同市場的免關稅優勢，同時也會導入台灣運行成熟的車隊管理系統、智慧交通系統、智慧站牌及手機APP公車動態查詢系統，為台灣電巴廠整廠輸出邦交國首例。

吳忠錫指出，成運與巴拉圭業者目前已就投資細節討論，希望年底前可以拍板，設廠後估每年只要生產達500輛規模就可達到損平，而除巴拉圭市場外，成運更看好鄰近國家都陸續訂出電巴政策的效益。

以巴西為例，吳忠錫說明，政府已訂立推行1萬輛電動巴士政策，快充電巴商機保守估逾200億元，雖已知有包括賓士、比亞迪將進駐巴西，但成運的快充技術仍具有相當優勢，未來巴拉圭據點對成運於中南美洲布局，將有重要戰略意義。

除在巴拉圭已有較具體的計畫，吳忠錫進一步透露，由於目前全球電動巴士趨勢已確立，亦吸引包括美國、印度、日本及卡達當地廠商洽談合作，除技術授權模式，美國市場亦有可能直接投資設廠，預期明年就可有較明確的進展。

吳忠錫強調，成運今年上半年已經損平，全年可望獲利，營收也將突破30億元，也將朝向掛牌上市做準備。