煤價下跌 3檔西進水泥股獲利有看頭

七月以來大陸雨季稍緩，加上產能調控，水泥價格出現微漲，不過在房地產、民間建築及基建工程需求不振下，水泥廠出貨量不增反減，西進水泥廠預期，下半年大陸市場的營運仍是保守。

不過在煤炭價格下跌，市場估，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）今年大陸市場的獲利貢獻度會比去年好，估有2位數成長。

台泥指出，中國大陸「水泥寒冬回溫、但尚未回暖」，今年依然看保守。

台泥表示，大陸房市復甦緩慢，在全球淨零趨勢下，碳達峰、碳中和是當地水泥業的主旋律，第三季價格雖有微漲，但沒有回到過去的水準，今年依然保守看待中國大陸市場。

煤炭、電占水泥成本55％到60％，亞泥指出，觀察今年中國大陸煤炭走勢，目前已從人民幣1,000元修正到約800元，預估明年中有望來到700元左右，使亞泥中國生產成本進一步降低。

觀察中國水泥整體市況，亞泥指出，今年預估將呈現「前低後高」走勢，整體來看，今年7到8月因適逢暑期高溫、農忙等因素而呈現淡季，但9月後需求將回溫，第4季可望成為今年最好的一季。

在煤炭價格下跌，雖出貨量及價格仍不理想，亞泥仍預估，今年亞泥中國的獲利可望較去年成長約5～6成。

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