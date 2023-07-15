世紀董座入主私校 嘆阻力比投資百億風電大

世紀集團入主世紀綠能工商後，除了為集團培育銲工人才外，也放眼綠能產業。希望在全球淨零排放的趨勢下，台灣有足夠的專業人才，未來甚至可以出國打世界杯。

根據《財訊》報導，桃園市世紀綠能工商高級中等學校今年4月26日舉行新校名揭牌典禮，行政院副院長鄭文燦、台灣金控董事長沈榮津等政府官員和重量級人士都到場祝賀。當時讓校長陳崑玉印象深刻的是，企業家們紛紛慷慨解囊捐款給學校。

「我看到1位企業家在簽到處拿出100萬元現金，讓工作人員收下後，緊張得一直把這筆巨款抱在胸前。」也有企業家拿出120萬元的即期支票。世紀集團董事長、同時是這所學校董事長的賴文祥笑說：「他們都是自願來共襄盛舉的哦！」該校教育基金募款超過2,000萬元，由此可以看出賴文祥的號召力，和企業人士對這所學校的期待。

《財訊》報導指出，世紀鋼旗下的世紀風電跨足離岸風電領域後，發現台灣銲工出現斷層，而且缺乏水下基礎所需的6G（全方位圓管焊接）等專業技術，公司不得不以上百萬元的年薪聘請許多外國人才，因此賴文祥一直希望培育本地的銲工。為了讓更多學子加入綠能這個領域，而且愈小開始蹲馬步愈好，於是他決定挹注有57年歷史的成功工商。

目標》鎖定綠能 培育銲工人才

淨零排放是全球趨勢，賴文祥也清楚設定這所學校未來的方向，就是以「綠能」為核心，為旗下公司培養銲工人才當然是第一目標。陳崑玉指出，學校沒有銲接科，但未來會在機械科中強化銲接技術的課程；另外也計畫推出銲接的社團或營隊，讓更多學生認識這門技術，進而產生興趣。

《財訊》分析，至於師資，除了學校原有的教師之外，來自世紀集團的業師，可以將自己的實務經驗傾囊相授；集團也會捐贈設備，充分做到學用合一，學生也能具備即戰力。

除了台灣人之外，僑生也是重要的學生來源。緬甸、印尼、越南等地的華僑通過華語測驗，就能來台灣就讀。去年僑生人數不到40人，今年到目前為止已經超過200人，其中緬甸僑生成長幅度尤其大，原因是世紀鋼在緬甸設有據點。

賴文祥進一步指出，很多台商也在東南亞投資，僑生在台灣讀完書，可以留在這裡，如果回國，可以到世紀鋼或其他台商企業工作。世紀鋼計畫今年還要在印尼、明年在越南設廠，預料屆時會吸引更多僑生來世紀綠能工商就讀。同樣的，台灣的學生畢業後也可以到世紀鋼東南亞的工廠上班，出國打國際杯。

《財訊》分析，即使不當銲工，因為學校的課程也會教授綠能相關知識，學生畢業後可以進入相關產業，從事會計、品管、環安衛等工作。而且董事會成員包括新光鋼董事長粟明德等人，監察人則是森崴能源總經理胡惠森，這些企業也有太陽能、儲能等多樣化的人才需求。

感慨》投入私校 阻力比風電大

目前光是償債，賴文祥就花了1億元，加上其他的財政缺口，還要添購或更新設備，未來並計畫蓋可容納1500床的宿舍，資金需求龐大。賴文祥說：「入主學校只不過花幾億元，我遇到的阻力，居然比先前風電幾百億元的投資案還大；包括親朋好友，所有人都反對，贊成票只有我1票。」

儘管如此，賴文祥還是義無反顧，強調自己是「拋磚引玉」，希望能帶動更多企業投入培訓專業人才的行列。不過，他也忍不住為私校請命：很多人願意為下一代的教育奉獻，不過捐款給公立學校可百分之百抵稅，捐給私校卻只能抵稅20%，讓私校更不容易獲得資金，經營難度更高。

究竟世紀綠能工商如何成為綠能人才的搖籃？企業界和教育界都在拭目以待。 …（本文出自《財訊》雙週刊689期）

（文／孫蓉萍）

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