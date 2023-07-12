奧運年長單升溫 法人按讚這檔成衣股

奧運將在3Q24舉辦，評估在成衣及運動用品端的拉貨會從3Q23開始一直延續到2024的農曆年前，未來半年將是主要的需求釋出時間。隨客戶庫存調整已有成果，儒鴻目前的長單比重已經開始上升，預期儒鴻2H23營運在客戶庫存調整逐漸結束與明年奧運需求釋出的帶動下將逐季上升；2024年可望回到接近高峰的獲利水準，印尼廠的效益在未來市場需求回升後將會顯現，提升公司獲利能力。

成衣廠奧運商機將發酵：

報載，運動機能服飾業者表示，明年奧運可望為產業帶來新動能，樂觀看待明年上半年可望有感復甦。

研究部認為，奧運將在3Q24舉辦，評估在成衣及運動用品端的拉貨會從3Q23開始一直延續到2024的農曆年前，未來半年將是主要的需求釋出時間。而且庫存來看，由於成衣的庫存調整已進入尾聲，儒鴻營運預期可維持復甦趨勢。從產品來看，布料的出貨已經好轉，且開始出冬季服飾的布料，預期3Q23布料的出貨可以維持增強的趨勢。認為部份客戶的庫存調整已經完成，新目前已經看得到客戶的訂單量開始回升，且2Q23長單的比重也將高於1Q23，都是產業往正面好轉的跡象。預期儒鴻2H23營運在客戶庫存調整逐漸結束與明年奧運需求釋出的帶動下將逐季上升。

產能狀況：印尼廠的投產也可以為儒鴻帶來長期成長動能，並分散生產地過於集中在越南的風險。目前印尼廠有56條產線，100萬件的月產能。預計在年底增加至112條產，200萬件的月產能。目前公司仍有約三成的訂單進行外包，儒鴻目前的主要目標是拉升印尼廠的稼動率以達到獲利水準，未來隨著印尼廠的產能上升，會將外包的量減少留在印尼廠生產，隨自製的比重增加將有利於儒鴻毛利率的提升。

隨客戶庫存調整已有成果，儒鴻目前的長單比重已經開始上升，預期儒鴻2H23營運在客戶庫存調整逐漸結束與明年奧運需求釋出的帶動下將逐季上升；2024年可望回到接近高峰的獲利水準，印尼廠的效益在未來市場需求回升後將會顯現，提升公司獲利能力。

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